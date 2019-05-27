美脅迫土耳其放棄與俄導彈合同

中評社北京5月27日電／美國媒體近日援引消息人士的話報道稱，美國要求土耳其在兩個星期之內放棄採購俄羅斯S—400防空導彈系統，轉而購買美國“愛國者”系統，否則可能對土方施行制裁。



就美方發出的最後通牒，土耳其國防部長阿卡爾表示，土俄有關S—400的合同已經“板上釘釘”。此外，俄方斥責美國搞惡意競爭，俄專家認為此舉或會導致土耳其退出北約。



美國CNBC電視台21日在報道中稱，“根據美國國務院的最後提議，截至6月第一周結束，土耳其必須取消與俄羅斯數十億美元的交易，並採購美國雷神公司生產的‘愛國者’反導系統，否則將被清理出洛克希德·馬丁公司的F—35計劃，100架F—35戰鬥機將不予交付，同時將面臨美國制裁和北約可能作出的反應。”



對此，土耳其阿納多盧通訊社22日報道稱，阿卡爾對媒體表示，土俄之間的合同已經完成，購買S－400僅為滿足土耳其的國防需求，這份正常的雙邊協議對美國和北約不構成威脅。阿卡爾反對美方將S—400合同與F—35項目關聯。他說：“F—35項目合同中，沒有一條規定注明，如果購買S—400，土耳其將被逐出（項目）合作夥伴之列。”



此前美國多次以S—400與北約軍事系統不兼容為借口，聲稱土耳其安裝S—400會導致北約機密洩露，並多次以制裁相威脅。土耳其國際關係專家伊茲邁伊爾在接受《土耳其報》採訪時表示，美國之所以在S—400上做文章是不願意看到俄土接近。但是S—400是世界上最好的防空系統之一，而且相較於“天價”的“愛國者”，價格更加合適，土耳其一旦放棄，其國防能力和國家形象將會受到雙重打擊。



面對美國的極限施壓，土耳其方面並未放棄最後的努力，有土高級官員對俄羅斯衛星通訊社表示，埃爾多安希望6月在日本大阪舉行的G20峰會上能和特朗普會晤，討論S—400相關事宜。



5月就任北約盟軍最高司令的美國空軍將領沃爾特斯也表示，美土就S—400的磋商仍在繼續。他稱美國將在“最後通牒”的前提下和土耳其繼續談判，維護與土耳其的盟友關係。



這種“且逼且談”的方式在俄羅斯看來頗為可笑。據塔斯社報道，俄聯邦委員會主席馬特維延科22日稱，土耳其不會迫於壓力就範。俄總統新聞秘書佩斯科夫同一日則回應說，美方的做法“不可接受”“完全負面”，俄羅斯支持土方繼續履約的立場。



“俄羅斯軍官”主席團主席利波沃伊在接受衛星通訊社採訪時認為，如若美土談判破裂，這可能成為土耳其退出北約的第一步。利波沃伊表示，北約的反導系統無法保護土耳其全境，土東部和東南部省份並不在北約反導的覆蓋範圍內。因此，S—400很大程度上提高了應對該地區的恐怖主義威脅的能力，“但是此舉破壞了北約的統一，破裂很可能發生。”



（新華網）