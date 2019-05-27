曾永權：國共論壇還在接洽中　未定案

國民黨副主席兼秘書長曾永權。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北5月27日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨副主席兼秘書長曾永權今天上午受訪時表示，第11屆海峽論壇預訂6月15、16日兩天在廈門舉行，他將帶團參加，手續正在辦理中，他會如期參加。至於今年是否舉行國共論壇，目前還在接洽中，沒做最後定論。



曾永權上午在國民黨行管會主委邱大展、組發會主委李哲華陪同下，在中央黨部一樓張貼全代會開會公告，宣布第二十屆第三次全代會訂7月28日在新北市板橋體育館舉行，今年議程安排，包括正式提名2020正副“總統”人選，也會聯合第十屆“立委”（區域暨原住民）選舉被提名人進行擴大造勢，另將安排討論重要議題，包括黨章修正案、現階段政治任務案等。



曾永權受訪時表示，第11屆海峽論壇訂於6月15、16日登場，黨主席吳敦義已指派他帶團參加，手續正在辦理中，他會如期參加。



曾永權指出，過去他曾參加過第3屆海峽論壇，今年是第11屆，中間隔了8、9年，由於海峽論壇是海峽兩岸基層包括勞工、宗教、青年、工商界的交流，他覺得非常有意義，所以會如期參加。



至於外界所關心的國共論壇，曾永權說，目前還在接洽之中，還沒做最後定論。



“立法院”5月7日三讀通過《國家機密保護法》部分條文修正，刪除縮短管制期的規定，確認涉密人員管制時間最長6年。“總統府”5月17日發函馬英九、吳敦義等涉密人員，調整管制期限，520即將解除管制赴中國大陸的馬、吳兩人，將延長管制2年。不過馬英九申請6月5至7日訪問新加坡的行程已經獲准。



至於曾任“總統府”秘書長的曾永權，府方已於17日說明曾永權不在延長管制之列，因此這個月結束就可以解除赴陸管制。