中央紀委辦公廳印發意見　嚴把案件質量關

中評社北京5月27日電／近日，中央紀委辦公廳印發《關於加強和改進案件審理工作的意見》，對新形勢下加強和改進案件審理工作提出明確要求，強調各級紀檢監察機關案件審理部門要強化精准思維、堅持實事求是，以事實為根據，以紀律、法律為准繩，對案件進行全面審核，嚴把案件質量關，確保每一起案件都經得起實踐、人民和歷史的檢驗。



據悉，《意見》共18條，對案件審理工作的政治責任和職責要求、嚴格履行審核把關職責、強化監督制約職能、切實保障案件審理時限、建立健全涉嫌職務犯罪案件協作配合機制、全面推行案件審理質量責任制、加強案件審理隊伍建設等方面加以明確，旨在切實保障和提高案件審理質量，推動紀檢監察工作實現高質量發展。



《意見》強調，案件審理部門作為紀檢監察機關的“關口”“出口”和“窗口”，必須準確把握職責定位，切實履行政治責任。要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，自覺把“四個意識”“兩個維護”落實到案件審理工作全過程和各環節。要旗幟鮮明講政治，自覺將個案審理放在全面從嚴治黨和反腐敗工作大局中考量和把握，實現政治效果、紀法效果、社會效果相統一。要不斷增強政治敏銳性和政治鑒別力，始終將審核處理違反政治紀律和政治規矩問題放在首要位置，將嚴明政治紀律和政治規矩落實到具體人和事中。



《意見》要求，各級紀檢監察機關要堅持和完善“凡案必審”“查審分離”以及由案件審理部門向紀委常委會會議匯報案件等基本工作制度，堅決杜絕“先定後審”“未審即定”和“查審不分”等問題發生。堅持獨立審理，防止審理過早介入監督檢查、審查調查工作。案件審理部門要堅持原則，敢於、善於提出不同意見，切實發揮好監督制約職能。要切實保障案件審理時限，決不能違背工作實際和辦案規律，片面強調“快立、快查、快審、快結”，堅決防止“重速度輕質量”的情況。



《意見》明確，對擬移送司法機關的涉嫌職務犯罪案件，要嚴格按照刑事審判關於證據的要求和標準進行審核。堅持罪刑法定、疑罪從無、證據裁判、非法證據排除等原則和理念，確保案件事實清楚，證據確實、充分，並能排除合理懷疑，形成相互印證、完整穩定的證據鏈。



《意見》要求，深化運用監督執紀“四種形態”，做實做細案件“後半篇文章”。準確把握黨的政策和策略，按照突出重點削減存量、零容忍遏制增量的要求，立足本地區本部門政治生態，統籌考慮違紀違法行為的性質情節、後果影響、被審查調查人認錯悔錯態度等情況，依規依紀依法、審慎穩妥提出處理意見，實現“懲前毖後、治病救人”的目的。加強與有關黨組織及監督檢查、審查調查等部門的協調配合，注重對受處分人的思想教育，做好處分決定宣布工作，及時發現和糾正處分決定執行“打白條”“打折扣”“搞變通”等問題。深入開展“以案促改”工作，充分發揮反面典型的懲戒、警示和教育作用。



《意見》明確，建立健全涉嫌職務犯罪案件協作配合機制，加強與司法執法機關的互相配合制約。堅決防止設定“零延期”“零退查”“零不訴”“零無罪”“零上訴”等脫離實際的工作目標，推動各級紀檢監察機關與檢察機關、審判機關共同對案件質量負責。



《意見》還強調，各級紀檢監察機關及其主要領導要高度重視案件審理工作，加強對案件審理工作的領導和指導，切實研究解決案件審理工作存在的問題和困難。要採取有效措施，加強對派駐（派出）機構和基層薄弱地區案件審理工作的精准指導和對口幫扶。要選好配強審理幹部，著力加強基層和派駐（派出）機構案件審理工作力量。



（來源：中國紀檢監察報）