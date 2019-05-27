全球股市近期看跌　美股恐現第二波拋售潮

中評社香港5月27日電／隨著美中貿易戰升高，分析師警告，經濟衰退疑慮升高、聯准會（Fed）更審慎看待經濟前景、以及市場波動持續加劇，可能使股市本周出現5月第二波拋售潮。投資人本周將關注債市走勢與經濟數據以掌握經濟情勢、並緊盯美中貿易緊張與華為事件的進度。



野村控股策略師高田正成表示，對經濟衰退的疑慮升高、外界預期聯准會（Fed）對降息更加審慎、及市場震蕩加劇，可能使股票投資人承受不住。他預期，全球股市近期看跌，因為信心持續下滑。



高田正成說，總體避險基金等短線投資人已開始出脫美股、買進債券，可能促使其他投資人跟進。Fed上周公布會議紀錄後，投資人買進股票的意願也可能降低，Fed樂觀看待經濟前景的態度可能降低Fed在年底前降息的機率。市場認為Fed不會等市場重挫，就會先降息以避免經濟在秋季走軟。



本周的消費者支出、個人消費支出（PCE）平減指數通膨指標及第1季國內生產毛額（GDP）修正值，也將牽動市場對於Fed政策方向的預期。分析師預期，美國經濟與通膨將在夏季走軟。



隨著美中貿易戰可能繼續拖下去，債市走向也將反映經濟是否減弱的憂慮。高田正成也警告，股市波動率到本月底前可能第二度飆升，引發投資人焦慮，根據以往的趨勢，波動衍生性商品可能在5月大漲兩倍，未來五個交易日可能使投資人焦慮。



不過，全球投資人最關注的仍是美中貿易爭端的進度。美銀美林短期利率策略部門主管卡班納指出，市場現在擔心美中貿易戰出現最壞的情況，因此投資人仍將繼續不安。（來源：經濟日報）