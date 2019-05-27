這個部位出汗，竟是中風前兆！

天一熱就愛出汗，尤其是胖人，一動一身汗，讓人渾身難受。其實，汗腺是人體自帶的“空調”，是人體最天然的保養品，到了夏天出汗少的話，感冒、皮膚病、失眠就會找上門，心臟病發病率更是成倍漲，出一身健康汗對健康有益無害，但汗也是人體的晴雨表，有些異常出汗信號是身體發出的無聲警告。



那麼怎樣才算異常出汗呢，有一個基本的判斷標準，比如，同等條件下，和你一起吃飯的人無汗，而你卻滿頭大汗，就說明有可能出汗異常，如果坐著不動都大汗淋漓，那無疑也是異常出汗了。簡單地說，如果不是因為運動、穿衣厚或炎熱而導致出汗，或稍微運動就會大汗淋漓，就意味著人體可能出現了異常情況，應當引起重視。



頭部出汗異常胃火旺



頭部是諸陽之會，陽氣本應該是最足的，其固攝力也應最強。一旦頭上出汗而全身無汗或少汗，或者經常出汗，或許就意味著陽氣有些虛弱，（對於代謝旺盛的兒童來說，頭部出汗較多也是正常現象），另外，這還和胃火旺有一定關係。



建議：睡眠充足，多吃溫補食物，如大棗、牛肉、山藥、蜂蜜、茯苓。每天也可衝泡枸杞茶飲用。



額頭出汗肝陽上亢



如果額頭常常出很多汗，中醫認為可能是肝陽上亢引起的。



建議：平時盡量保持心境平和，少生氣，要保證充足睡眠，否則容易導致陰虛、肝陽上亢。每天衝泡枸杞茶飲用，有平肝功效。



鼻子出汗肺氣不足



如果平時鼻子總出汗，說明肺氣不足，需要調理補氣。西醫認為這是免疫力低下的表現，需要提升免疫力。



建議：每天用雙手敲打雙腿，並按壓雙腿的左右兩側，因為這是人體肺經分布的部位，通過敲打刺激，可起到調理肺經的作用。



頸部出汗異常內分泌失調



頸部汗腺不太多，若常出汗，可能與內分泌不調有關，也和體內濕熱有一定關係，由於濕性黏滯，導致體內氣機不暢，往往表現為上半身或頸部以上出汗。



建議：平時調節內分泌主要從飲食、運動上入手，必要時輔以藥物治療。多吃高蛋白類的食物，多喝水。



腋下出汗汗腺過大或飲食過重



因為腋下分布大量汗腺，所以較易出汗。若汗液分泌過分旺盛，且氣味很大，就可能說明日常飲食的味道過重，吃了太多葱、蒜、洋葱等食品。



建議：若診斷為汗腺過大，可以去醫院做簡便有效的激光治療。另外，飲食要清淡，多吃水果、蔬菜。



胸口出汗脾胃失和



如果胸口常出汗，中醫認為這是脾胃失和的表現，說明體內的血液循環很慢，氧氣運輸不順暢。



建議：不要過度焦慮，少吃油膩、生冷食物，平時用黃芪、大棗泡水喝，可以緩解症狀，可通過適當的運動，如慢跑、太極拳、八段錦等，緩解壓力，調節心情。

