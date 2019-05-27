多個中國城市進入全球創新策源力引領者行列

中評社北京5月27日電／《2019全球科技創新策源城市分析報告》在上海舉行的浦江創新論壇上發布，報告顯示，全球20座城市以不到2.5%的人口，穩定貢獻超過全球四分之一的高水平科技創新，北京、上海、深圳為代表的中國城市進入全球創新策源力引領者行列。



創新策源力，體現一個城市持續孕育全球學術新思想、科學新發現、技術新發明、產業新方向的能力。中國城市科技創新的策源力如何？



該調研基於入選“自然指數”的高水平學術期刊論文數據，以主要反映科技原創力的“作者計量”分值和主要反映科研影響力的“文獻計量”分值為指標，對全球包括紐約、波士頓、東京、巴黎、北京、倫敦、上海、首爾、悉尼、多倫多在內的20座科技創新城市進行分析。



結果顯示，2012－2017年，這20座科技創新城市以占全球不到2.5%的人口，為全球高水平科技創新直接做出了27.3%的貢獻，它們主導和參與的科技成果數量占全球總數的63.8%，顯示出強大的創新策源能力，在全球創新網絡中發揮著日益重要的樞紐作用。



值得關注的是，中國城市的創新策源力增幅迅速，在提升最快的前五個城市中占四席，分別是深圳、北京、上海和香港。北京和上海在高基數上取得了9.33%、7.96%的高增幅。“根據20座城市之間合作論文的數據統計發現，北京與上海正在逐步形成一根強壯的‘科技創新軸’，成為全球創新網絡中崛起的一片新高地。”報告發布人、上海市科學學研究所創新政策研究室副研究員王雪瑩說。



報告同時提醒，中國城市在頂級科技成就、開創和引領科技創新全球熱點、參與全球科技創新協作方面還有較大差距，有待進一步提升。



該報告由上海市科學學研究所委托全球知名科研出版組織施普林格·自然集團完成。



（來源：新華社）