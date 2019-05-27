江蘇一醫院69名患者感染丙肝　院長被免職

江蘇東台人民醫院69名患者感染丙肝病毒 院長被免職（圖片來源：央視新聞微博截圖） 中評社北京5月27日電／據中共東台市委宣傳部官方微信公眾號27日消息，5月13日，東台市衛健委接到市人民醫院報告，該院血液淨化中心血透患者中新發生丙肝抗體陽性，疑似發生院內感染。東台市衛健委立即組織力量，開展現場調查處置工作，並逐級上報相關情況。國家、省、鹽城市衛健委第一時間組織專家組到現場指導調查處理工作。經對所有血透患者的篩查檢測，共診斷確認丙肝病毒感染69例。專家組調查認定，此次事件是一起因醫院院內感染管理制度落實不到位等原因造成的院內感染事件。



事件發生後，東台市迅速成立事件調查處置工作組，組織各方力量，全力做好醫療救治、事件調查、責任認定等工作，並嚴格按照專家組確定的治療方案，對所有丙肝病毒感染者進行藥物及相關輔助治療，目前所有患者病情穩定。



根據國家、省、鹽城市衛健委要求，東台市正在全市範圍內組織開展院感風險專項檢查，進一步規範診療行為，並責令東台市人民醫院根據專家組意見，針對存在問題，迅速落實整改方案，限期整改到位。同時對相關責任人進行了嚴肅問責處理，給予東台市人民醫院黨委書記、院長和分管副院長免職處理，給予其他相關責任人嚴肅處理。



（來源：人民網）