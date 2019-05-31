郭雲輝：韓國瑜出席誓師大會　正面負面都有

郭雲輝。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園5月31日電（記者 黃文杰）中國國民黨黃國園黨部委員、台灣村里長聯誼會榮譽總會長郭雲輝接受中評社訪問表示，國民黨高雄市長韓國瑜確定6月1日將北上“總統府”凱達格蘭大道前參加“挺韓大會”，其實對韓來說，正面負面都有，但是出席誓師大會，是讓國民黨瀕臨失控，建議韓應該等五人徵詢小組問完再有動作，才更有正當性。



“韓國瑜成也韓粉、危機也是韓粉！”郭雲輝告訴中評社，台北凱道這場誓師大會，雖然韓國瑜證實，是包括“國會政黨聯盟”主席悟覺妙天禪師等人團體合辦，不過郭雲輝認為，韓國瑜與妙天有直接接觸與合作，可能性不高，只能臆測，有些韓粉心急，搶著“炒短線”，借用妙天資源甚至金援，力挺韓國瑜在台北造勢。



郭雲輝分析，韓為何急著要在6月1日出席凱道的挺韓誓師大會，主要有兩股壓力。



第一，是鴻海集團董事長郭台銘已經“兵臨城下”，第二，就是昔日親信或者所謂“戰鬥夥伴”（好比楊秋興、黃光芹）不斷爆料，要趕快用支持者來設法彌平負面消息。



郭台銘日前來桃園趴趴走，同為郭姓宗親的郭雲輝觀察，郭台銘參選2020的聲勢，確實正在快速爆發，當然會給韓國瑜相當大的壓力，韓粉急著像熱鍋上螞蟻，要透過大型活動來繼續維持聲勢。



郭雲輝說，韓國瑜可以拒絕或婉謝台北凱道大會，因為過去韓說不選，接著卻看到“等徵召”，問題是，國民黨中央成立中央提名協調小組（5人小組）徵詢主動及被推薦參選黨員參加初選意願的進度，都還沒有輪到韓國瑜，現在跑去誓師大會，說明什麼？敲鑼打鼓要出征，等於戳破過去包裝的“愛高雄”假象，也犯了台灣人最忌諱“吃碗內、看碗外”。



他說，今天韓國瑜如果沒有答應去凱道造勢，感覺還有一點風度，一旦宣布要去凱道，“以後都不用說了”，各方“打韓”、“黑韓”勢力，會力道更大，遠大於民進黨“蔡賴之爭”，蔡賴雙方陣營，恐怕都沒有像韓國瑜動員這麼徹底，“如果你是郭台銘、王金平、朱立倫，看到韓這個動作，會怎麼想呢？”



郭雲輝解釋，韓粉替韓國瑜在凱道辦誓師大會，意味“國民黨已經失控”，韓國瑜根本不尊重國民黨，韓跳脫國民黨，對國民黨老黨員來說，違背該有的政治倫理，2020大選都還沒開打，“總統”參選人”已經不被國民黨掌握，說明韓的謙虛度不夠。



過去也是韓粉的郭雲輝指出，韓國瑜今天能夠當選高雄市長，不能忘記國民黨，如果沒有“母雞”（國民黨），怎麼可能讓你成為高雄市長？這讓人看到，韓國瑜的虛假。



被問到，韓國瑜上凱道誓師，是否就是展現韓國瑜的“陸軍”陣容？



郭雲輝說，即便上凱道挺韓是“陸軍”，也不等於是團隊，看看高雄市府局處首長都還沒有補齊，說明韓國瑜就算聲勢維持第一，怎樣說服選民認同帶領打贏2020？



被問到未來若形成“郭韓之爭”，起步比較慢的郭台銘，應該怎樣“超韓”、“趕韓”？



郭雲輝表示，郭台銘應該多接觸中下階層，因為韓國瑜的“接地氣”，是郭比較欠缺，以郭董的國際企業領袖，經濟議題不用多談，常講反炫耀驕傲，郭參選就是拼經濟。



他說，“郭韓之爭”一旦啟動，郭台銘絕對會讓韓陣營感受壓力，光韓國瑜六月一日答應上凱道參加挺韓誓師大會，正負能量都有，負面能量就是，讓對手下手更重，理論上，韓國瑜應該說在五人小組之後徵詢之後，出席各種挺韓造勢會比較更好，不然會讓人看到，硬要這個大位。