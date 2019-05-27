江啟臣轟李進勇為當官背棄政黨如癟三

藍委江啟臣。（中評社 洪德諭攝） “中選會副主委”陳朝建。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北5月27日電（記者 洪德諭）“立法院”院會28日將進行“中選會主委”李進勇人事同意權投票。中國國民黨“立法委員”江啟臣今天表示，李進勇曾為民進黨籍，此一任命完全不符合道德標準，象徵台灣民主走到盡頭，過去號稱要為人民爭取權益的政黨，現在卻要扼殺人民選舉的權利。



針對李進勇為了出任中選會主委退出民進黨，江啟臣還問備詢的中選會副主委陳朝建，有這樣為了當官背棄政黨形同“癟三”一樣的主委，他的副主委還想不想繼續幹？



陳朝建說委員是獨立運作，並提醒江啟臣要尊重他人。江啟臣提醒，“中選會”搞成這樣沒人敢講話，心中的正義感在哪？不要為了當官違背心中的價值。



內政委員會27日審查國民黨立委所提“公民不在籍投票法草案”。針對中選會主委人事案，由於李進勇曾任民進黨雲林縣長，去年落選後被提名為“中選會主委”，雖主動已註銷黨籍，但仍遭國民黨“立委”質疑，爆出爭議。



江啟臣表示，李進勇是過去民進黨籍縣長，李認為只要註銷黨籍就能擔任中選會主委，詢問陳朝建對於即將有這樣的“老闆”，是否符合高道德標準？陳朝建回答，組織法有規定。江啟臣說，法律是最低道德標準，民進黨是不是以最低標準來看待“中選會主委”？陳朝建答，尊重“立院”決定。



