珠峰＂大擁堵＂：親歷者稱約320人等待登頂

次仁扎西23日10點左右登頂，在他視線範圍內，大概有30人同時在頂峰（圖片來源：北京青年報） 中評社北京5月27日電／沒想到珠峰也會“堵車”。近日一張珠峰“大堵車”的照片在網上流傳，從照片上可以看到，登頂前的山脊上擠滿了人。26日，記者採訪到了在23日剛剛登頂的登山愛好者次仁扎西。他告訴記者，今年珠峰登頂之所以會出現“大堵車”的情況，是和今年登頂的窗口時間比往年短有很大關係。而就他自己而言，因為遭遇“堵車”，在登頂前耽誤了3個小時，這3個小時對於很多登山者而言是非常寶貴的。



新聞



珠峰“大擁堵”時300人擠在山脊？



據新華社報道，網上傳播的這張珠峰“大堵車”的照片和幾段小視頻是由資深珠峰攀登者尼馬爾·普爾亞拍攝的，他表示他在離珠峰不遠的地方拍下這張照片。他估計當時等著登頂的有大約320人。



記者26日從多位登頂過珠峰的登山者那裡了解到，這張照片的拍攝位置位於珠峰南側登頂路線上。而據新華社轉述尼泊爾當地媒體消息稱，尼泊爾政府派駐珠峰大本營的聯絡官施雷斯塔22日表示，雖然登頂的具體人數還沒有最終統計出來，但各探險公司收集到的信息表明，超過200人已經成功登頂。



2019年，珠峰南坡的春季登山季開始於4月14日，一共有381位登山者獲得了攀登許可，考慮到每一位登山者至少雇傭一位登山向導，估計攀登珠峰的人數多達1000人。而珠峰北坡，5月22日左右迎來登頂天氣窗口，23日上午，123名登山者成功登頂。



西藏登山協會有關負責人介紹，2019年春季，西藏登山協會共向142名國際登山愛好者、12名中國登山愛好者，共9支登山組團商頒發了登頂許可，並要求各組團商為每名登山愛好者配備至少一名向導。