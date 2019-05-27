東京奧運火炬傳遞路線展“重建奧運”理念

中評社北京5月27日電／據日本共同社報道，24日，2020年東京奧運會火炬傳遞路線的概要曝光。岩手縣因在東日本大地震海嘯中幸存的“奇跡一棵鬆”、宮城縣用地震廢墟瓦礫建成的人工山丘等傳遞災害記憶的象徵性地點，或列入路線。熊本縣路線打算經過2016年熊本地震中受災、正在重建的熊本城。這些舉措都是為了對外發布東京奧運理念之一“重建奧運”的有力信息。



據報道，共同社通過採訪參與各地火炬傳遞運營的相關人士獲悉了上述消息。各都道府縣的詳細路線正處於最終調整階段，預計6月1日發表。火炬手募集的啟動時間以7月1日為核心正在協調當中。



各地的世界遺產預計也將列入路線，納入考慮的有群馬縣的富岡制絲場、位於廣島市的核爆圓頂屋所在的和平紀念公園和沖繩縣的首裡城等。



北海道的路線計劃通過2020年4月在白老町開館的阿伊努文化設施，以宣傳文化多樣性。鳥取縣的鳥取沙丘、山口縣的錦帶橋等各地代表性的名勝與景觀，或許也將成為火炬手奔跑接力的背後風景。



東京奧運會火炬傳遞將於2020年3月26日從福島縣的足球設施“J－Village”出發。經過121天環繞日本後，7月24日將在新國立競技場的開幕儀式上點燃聖火台。



（中國新聞網）