綠委要求中執會說清楚　別再折磨大家

綠委劉世芳接受媒體訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月27日電（記者 黃筱筠）民進黨本周中執會將再度討論2020初選相關事宜。曾出現在賴陣“便當會”的新潮流“立委”劉世芳今天受訪表示，若中執會真要進入表決這一步，她希望“5人小組”可以出來說明這兩個多月來，協調蔡英文及“行政院”前院長賴清德之間的所有過程，讓所有中執委及黨內成員知道協調間到底發生什麼事情，讓大家有所依循，“而不是像現在只聽到一直有人放話或帶風向。”



劉世芳是26日在臉書提出相關說法，她今天受訪再度說明，希望中執委可以了解，進入民進黨的程序中，大家可以清楚明白過程。民進黨初選程序有兩種，不是只有民調，還有協調，如果表決前可以讓協調小組報告是好的，希望黨員們可以了解來龍去脈。



若最後修改初選版本，賴陣營不排除走法律途徑，還以馬王政爭為例，劉世芳說，是有這樣說法，但不希望雙方這樣放話，保障參選同事卻是有法律做保障，“不是所謂多數表決要大家服從”，最近“立委”初選的時候葉宜津也要求地方法院，暫停民進黨初選公告。



最後是否可能召開全代會徵召蔡英文，劉世芳表示，最重要是本周中執會決定後，才會知道全代會會不會有這樣提案。



挺賴“立委”葉宜津也說，若走到全代會徵召這是不行，徵召對整個民進黨團結是很大問題，“挺賴者會群情激憤，我不贊同”。



賴陣營是否可能走法律途徑？葉宜津表示，如果侵害到權益是可走法律途徑，初選等同大選，是有法律位階的約束，“就算是初選也不能亂來”。



她也贊成，劉世芳說要中執會表決前，5人協調小組要先公開說明過程，否則沒有人知道協調小組協調到什麼程度。上周中執會明明是協調小組邀請賴清德，還被說成賴是來要脅，這對賴不公平。是5人協調小組說要通知本人，那賴本來到場最有誠意了，希望不要再被說閒話。



葉宜津也說，現在中執會都可以直播，5人小組協調過程可以更透明一點，初選是黨內的事情，但是支持者想要知道民進黨夠民主嗎？

