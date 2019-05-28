中評現場：李克強會見瓦努阿圖總理

歡迎儀式現場（中評社 林艶攝） 中評社北京5月28日電（記者 林艶）國務院總理李克強5月27日上午在人民大會堂同瓦努阿圖總理薩爾維舉行會談。李克強表示，中方始終主張大小國家一律平等，通過合作實現互利共贏。薩爾維表示，瓦方堅定奉行一個中國政策，支持中方捍衛主權和領土完整的努力。



李克強表示，中瓦建交37年來，雙方始終相互尊重、平等相待，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持，兩國關係不斷取得新的發展。中方始終主張大小國家一律平等，通過合作實現互利共贏。中瓦同屬發展中國家，我們願同瓦方發揮各自優勢，增進政治互信，深化各領域交流與合作，推動中瓦全面戰略夥伴關係邁上更高水平。



李克強指出，中方願將“一帶一路”倡議同瓦方發展戰略更好對接，共商共建共享。深化在基礎設施建設、經貿、漁業、旅遊等領域的互利合作。中方鼓勵中國企業赴瓦投資興業，擴大進口瓦優質產品。加強人文交流合作，不斷增進兩國人民之間的相互了解和友誼。中方將繼續在力所能及範圍內向瓦方提供幫助。我們支持瓦努阿圖在南太地區發揮重要作用，願同瓦方加強在國際和地區事務中的溝通協調。中方支持瓦方明年舉辦太平洋島國論壇，願為瓦方提供必要協助。



薩爾維祝賀新中國成立70周年。他表示，瓦方高度重視對華關係，讚賞中國在全球事務和經濟治理中發揮的重要作用。瓦中關係基於相互信任、互利共贏。瓦方堅定奉行一個中國政策，支持中方捍衛主權和領土完整的努力。瓦方感謝中方給予的無私支持和幫助，願同中方不斷深化政府間和人文交往，推進貿易、投資、基礎設施、電信等領域合作，推動雙邊關係及中國同太平洋島國關係邁上新台階。



會談後，兩國總理共同見證了多項中瓦雙邊合作文件的簽署。雙方還將發表中瓦聯合新聞公報。



會談前，李克強在人民大會堂東門外廣場為薩爾維舉行歡迎儀式。



國務委員兼外交部長王毅，全國政協副主席、國家發展和改革委員會主任何立峰，全國政協副主席邵鴻等出席有關活動。