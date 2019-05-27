帶職參選？韓國瑜：這是假設性問題

高雄市長韓國瑜回答議員的提問。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月27日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜表態將參與“國會政黨聯盟”主席妙天等所主辦，6月1日下午於府前凱達格蘭大道舉辦的“決戰2020贏回台灣”全台團結造勢大會。由於目前仍在市政總質詢，高雄市民進黨議員高閔琳上午問韓國瑜，到底是要“辭職參選或帶職參選”。韓國瑜則以“這是假設性問題”來帶過。



高閔琳27日質詢針對韓國瑜參加6月1日府前造勢活動，才剛當選高雄市長就要開始忙大選，以及未來帶職參選或辭職參選等問題來質詢韓國瑜。



韓國瑜答詢時表示，非常感謝高雄市民給他有機會當高雄市長，他再重申一遍，非常感謝，他會來為高雄市政打拼，衝刺高雄經濟，推動高雄建設。



高閔琳聽不下去插話“會不會帶職參選？辭職參選？問題就一個！”韓國於則不慌不忙表示“我先回答6月1日的事情”。



韓國瑜表示，當天是幾十個團體一直連絡，希望他到場，也是一場韓粉及支持者自發性舉辦活動。



韓強調，“6月1日我是被動參加”，因為有很多的企業團體、宗教團體等自發性團體，既然誠摯的邀請，他也願意熱情的回應各個社團，那就過去做一些報告。



韓國瑜說，被黨中央徵詢是6月上旬的事情，現在這些都是假設性的問題。對於辭職參選與否問題，韓並沒有直接回答。