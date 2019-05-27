中評社香港5月27日電／5月21日下午，華為創始人、CEO任正非在深圳華為總部接受了《面對面》專訪。這是自1月17日第一次接受專訪之後，任正非再次接受《面對面》的獨家專訪。



央視新聞微信公號消息，這次專訪任正非更多地談及基礎研究和基礎教育。他認為，從華為遭遇美國禁令到近期不斷升級的中美貿易摩擦，實質是科技實力的較量，根本問題還是教育水平。



任正非：華為根本不會“死”



外界認為，現在是華為生死攸關的時刻，任正非正面回應：我們從來沒覺得我們會死亡，我們已經做了兩萬枚金牌獎章，上面題詞是“不死的華為”。我們認為梳理一下存在的問題，哪些問題去掉，哪些問題加強，勝利一定是屬於我們的。



尊師重教，爭取國家新的前途和命運



任正非：“美國以為現在還是架起幾個炮嚇唬一個國家的時代，可能誤判了吧；以為抓起我們家一個人來，就摧毀了我們，也誤判了。我認為我們國家應從今天抓起，如果二三十年後，農村好多都是博士碩士了，為國家在創新領域去搏擊，爭取國家新的前途和命運，才是未來。”



任正非談孟晚舟：她很樂觀，忙得很



中美貿易摩擦不斷升級，外界擔心這可能會影響到孟晚舟在加拿大的引渡訴訟。任正非說，現在女兒是軟禁狀態，她很樂觀，正在自學五六門功課，現在過得很充實，準備讀一個“獄中博士”。



海思的員工，在“備胎轉正”前如何證明自己？ 任正非：老婆表揚



在美國禁令發出的第二天（5月17日）凌晨，華為旗下半導體公司海思總裁何庭波發表了一封內部信，稱華為多年前已經做出過極限生存的假設，預計有一天，所有美國的先進芯片和技術將不可獲得，而華為仍將持續為客戶服務。她宣布，之前為公司的生存打造的“備胎”，一夜之間全部“轉正”，為華為的正常業務保駕護航。



對此，任正非在專訪中表示，“海思本來就是英雄。看看他們獎牌拿了多少，職級有多高，各方面的收入有多少⋯⋯他們經常被老婆表揚。老婆出去買很多包，回來問他們’好不好看‘，這不就是表揚他們嗎？他們不掙那麼多錢，老婆拿什麼去買包？”