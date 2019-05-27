劉世芳問“中選會”：大選併北高市長補選？

綠委劉世芳。（中評社 洪德諭攝） “中選會”代理主委陳朝建。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北5月27日電（記者 洪德諭）2020大選將於明年1月11日舉辦。民進黨“立委”劉世芳27日在“立法院”內政委員會詢問，中國國民黨高雄市長韓國瑜、無黨籍台北市長柯文哲可能辭職參選，補選是否可能與大選在一起？“中選會”代理主委陳朝建回應，等事實發生後，會經討論依法於3個月內辦理補選。劉世芳提醒，機率只要不是零就有可能性，“中選會”務必做簡單評估，做到政治中立、行政可行，避免屆時對“中選會”造成很大影響。



“立法院”內政委員會27日審查國民黨籍“立委”所提“公民不在籍投票法草案”。劉世芳針對，明年1月11日舉行的2020大選韓國瑜、柯文哲都可能參選，甚至辭職參選，提出詢問。



劉世芳研判，韓國瑜、柯文哲最有可能在選舉前一個月，為防止被說落跑辭職參選，“中選會”必須要做沙盤推演，同時也詢問是否有可能2020大選跟市長補選一併進行？陳朝建回答，將在事實發生後，經討論依法在3個月內辦理補選。



劉世芳強調，“中選會”一定要把辭職參選列為有可能發生的事做簡單評估，避免措手不及，重蹈去年九合一大選的亂象，殘害台灣民主制度，機率不要是零就有可能性，辭職也將成為攻擊、防衛的重點，中選應應做到政治上中立，行政上可行，避免屆時對中選對造成很大的影響。