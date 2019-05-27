人民日報：玩弄強權失道寡助　唯我獨尊必敗

人民日報：美國唯我獨尊的霸權主義行徑已經引發國際社會公憤。 中評社香港5月27日電／人民日報5月27日署名鐘聲文章：玩弄強權注定失道寡助——唯我獨尊必將失敗，內容如下：



西方有句諺語：自知之明是最難得的知識。然而，美國的一些政客就是看不清自己，也看不清世界大勢，硬要走唯我獨尊、強權政治的老路。



在“美國優先”的旗號下，這些人從未將其他國家的利益、世界各國人民的共同福祉放在心上。他們以“對華貿易吃虧論”為借口挑起貿易戰，卻閉口不談美國長期從對華貿易中獲得的巨大利益；他們把別國“危害美國國家安全”掛在嘴邊，卻閉口不談自己遍布全球的情報網絡；他們大肆抨擊世貿組織等國際組織，卻諱言自己就是當下全球治理體系的主要創立者和最大受益者……對於貿易戰，美國總統貿易顧問彼得⋅納瓦羅更是露骨地說，“由於美國擁有遠遠大於其他國家的實力，其他國家不敢（對美國）採取報復性措施”。這樣的狂妄和囂張，讓人看清了“讓美國再次偉大”這套說辭背後的真實貨色。



支撐唯我獨尊、恣意妄為的，是赤裸裸的霸權主義邏輯：美國定下的規矩就是全世界的法律，為了確保美國的利益，其他國家必須無條件讓步。從美國副總統彭斯拋出“中國經濟侵略論”，到白宮國家貿易委員會主任納瓦羅荒謬宣稱中國商品正在抵押“美國的未來”，再到白宮前首席戰略顧問班農叫囂“中國出口過剩掏空美國中西部工業地區”……這些“手拿錘子”的美國政客，把正常的經濟往來也視為釘子，看不得中國人民也能和美國人民一樣過上富足的日子。在“美國優先”的大旗下，美國一些政客無法按捺內心的躁動，甚至不時向盟國發起攻勢。人們注意到，不久前德國總理默克爾坦承，“戰後秩序的確定性”開始瓦解，和美國總統的關係更加緊張了。美國已成為全球對手。



時至今日，為什麼美國一些政客還沉浸在“天選之國”的迷思當中？還在做著“山巔之國”美夢？根本原因還是他們依舊信奉著那套“強權即真理”的舊觀念，對世界的印象還停留在“叢林法則”的舊時代，對國家間關係還秉持著“文明衝突”的舊思維。這也就不難理解，為什麼美國政府總是自詡為國際秩序的監護者、國際關係的裁判人。在世界多極化、經濟全球化、文化多樣化、社會信息化不可阻擋的今天，他們仍幻想自己就是這個世界的救世主，仍要把全世界當成是自家的後花園，以為可以橫行霸道、為所欲為，甚至妄圖以“美國優先”阻擋構建人類命運共同體的時代潮流。



如今，美國唯我獨尊的霸權主義行徑已經引發國際社會公憤。倍感壓力的美國企業也紛紛作出調整，哈雷摩托等“美國製造”“逃離”美國，埃克森美孚和特斯拉等紛紛到中國建廠……美國唯我獨尊，在全球大搞霸凌主義，許多時候不過是一廂情願。美國學者斯蒂芬⋅羅奇指出，2018年，美國同世界上102個國家之間存在貿易逆差，反映了美國國內儲蓄極度不足——這是國會和決策者草率批准預算赤字造成的。更多學者指出，美國國內的不平等源於其錯誤政策，而不應指責經濟全球化。遺憾的是，美國一些政客諱疾忌醫，自己給自己開錯了藥方，硬把他國說成是“讓美國再次偉大”的障礙。把臟水往別人身上潑，這樣的偏執和任性不僅是在轉嫁國內矛盾，更會蒙蔽自己的雙眼，錯過自我改善的時機，導致誤國誤民。正如美國學者羅伯特⋅卡根所說，一些政客和政策制定者正在主動促成美國的衰落，這些人“出於對臆想中的衰落的恐懼，很可能貿然採取相應對策，把一個超級大國引上自殺之路。”



人類歷史發展到今天，沒有哪一個國家甘於仰人鼻息、任人擺布。相互尊重、坦誠合作、互利共贏，方為各國應有的相處之道。當然，讓一些傲慢固執的美國政客明白這一點，恐怕還是很難的。好在現實不會說謊、公道自在人心。中國有個成語叫“強極則辱”。任何一個國家，不走合作共贏的道路而醉心“零和博弈”，不遵公平競爭的規則而痴迷打壓別國，不顧經濟全球化的潮流而選擇保守主義，到頭來只會四面樹敵、到處碰壁。唯我獨尊、逆勢而動只會損耗一個國家的實力，使其更加快速地從高台上跌落下來。翻一翻歷史教科書，這方面的例證實在是太多了。