央地聯動打造5G產業新版圖

截至目前，國內已有20餘個省份成功打通5G電話；僅廣東、上海、浙江等地公開的5G基站建設目標已超過50萬個。（圖片來源：網絡） 中評社北京5月27日電／記者日前從相關部門和地方獲悉，隨著全面商用臨近，5G建設正在加速推進。截至目前，國內已有20餘個省份成功打通5G電話；僅廣東、上海、浙江等地公開的5G基站建設目標已超過50萬個。近一段時間，地方5G規劃競相出台，珠三角、長三角、京津冀等多個區域更是抱團發展，蓄勢培育萬億產業集群，相關企業也在加快搶灘布局產業鏈。



記者獲悉，下一步5G發展將在技術研發試驗、運營企業網絡建設、打通全產業鏈方面，加快由政策層面落實到具體操作層面。專家認為，隨著新一輪5G規劃的全面落地，萬億產業新版圖有望擴容。



地方5G競速全面升級



“5G技術和產品日趨成熟，系統、芯片、終端等產業鏈主要環節已基本達到商用水平，具備了商用部署的條件。”在5月21日的國務院政策例行吹風會上，工信部新聞發言人、信息通信發展司司長聞庫如是表示。



據了解，工信部已經對5G應用作出了大體規劃，估計在今年的某個時間點上會正式頒發5G牌照。業內人士認為，這意味著20餘個成功打通5G電話的省份已經具備支持5G手機接入端到端5G網絡的能力，實現了5G跨廠家端到端的業務互通，全方位驗證了多廠家5G商用終端的網絡接入、業務性能、語音、視頻、4G／5G互操作等。



面對即將開啟的5G商用，地方全面進入“賽跑”模式，抱團發展趨勢明顯。珠三角、長三角、京津冀近日均陸續公布了協同發展方案。



5月15日發布的《廣東省加快5G產業發展行動計劃（2019－2022年）》提出，到2022年底，珠三角要建成5G寬帶城市群，形成世界級5G產業集聚區和5G融合應用區。此外，廣東省還提出，將粵港澳大灣區打造成萬億級5G產業集聚區。



此前不久，江蘇省發布《關於加快推進第五代移動通信網絡建設發展若干政策措施的通知》提出，長三角三省一市要共同推動長三角地區成為全國5G建設和應用示範區域。《京津冀信息化協同發展合作協議》亦對5G網絡先行啟動建設作出部署。



中國電子信息產業發展研究院電子信息研究所研究室主任馮曉輝對記者表示，各大區域5G協同式布局可以打通區域網絡基礎設施建設，在更大範圍、更大程度上探索5G應用服務和衍生價值，更充分地發揮5G賦能傳統產業的作用。還將對全國範圍內其他地區的5G發展起到引領帶動作用，從而顯著提升我國5G的整體競爭優勢。