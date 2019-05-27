大華網路報：蔡政府要阿Q到何時？

民進黨政府真的在乎台灣能不能參加WHA？（資料照片） 中評社香港5月27日電／大華網路報27日發表台灣作家兼評論員劉心月的文章說，今年的世界衛生大會（WHA）已於日前結束。在民進黨蔡政府執政下，台灣連續第3年未獲邀請、無法參與。由前國防部長蔡明憲領軍的獨派團體“台灣聯合國協進會”，按照往例前往會場外，表達台灣希望加入的呼聲。



文章說，蔡明憲26日率團搭機返台。他說，今年在WHA幫台灣說話的國家比去年多了一倍以上，共有8個理念相近的國家及15個友邦、總共23個國家為台發聲，創下新高記錄。蔡明憲除了表達感謝之外，還強調今年特別感受到歷年來最大的僑界支持。



蔡政府若將此視為是重大的外交成就與突破，就太令人感傷了。一來，過去在國民黨執政時期，根本不需要友邦或是所謂的理念相同國家為台灣參與WHA擔任觀察員發聲，因為馬政府時期都可以派員正式與會。蔡政府無法參與，所以才需要人家一再替台灣說話。綠營欣喜或感動有那麼多國家為台灣說話，不過是一種自我安慰而已。



其次，當然，有國家願意為台灣發聲，確實值得感謝。然而，令國人難過的是，就算今年在WHA有這麼多國家為台灣抱不平，甚至其中包括了美國、加拿大、日本、德國、英國、法國等，在國際組織中有一定影響力的大國，但即使有他們的協助、即使今年在WHA幫台灣發聲的國家數，創下歷年來的最高記錄，卻仍然無法改變台灣無法參與WHA的事實；就事論事，獨派團體或甚至蔡政府又有什麼值得高興的呢。



文章說，如果民進黨政府真的在乎台灣能不能參加WHA、真的在乎台灣能不能參與更多國際組織，那就應該要好好省思這3年來的WHA經驗。事實是，如果台灣想要走出去、想要在國際組織所建構的平台上，有更多被看見的機會，關鍵是兩岸之間要能維持和諧、友善的關係，做不到這一點，組織再龐大的宣達團、向國際社會發出再多的抱怨、有再多國家為台灣抱不平，都沒有用。



難道蔡政府真的看不懂這3年來WHA始終把台灣排拒在外，是怎麼一回事嗎？或者說，過去我們都有機會參與的國際民航組織（ICAO）年會或是國際刑警組織大會（INTERPOL），如今全都進不去，難道蔡政府不知道為什麼嗎？



文章說，如果不知道，那說明民進黨確實很愚昧，連問題的癥結點是什麼都搞不清楚；如果知道，卻不願往正確的方向去努力，那就顯示出蔡政府實在是非常不負責任。“台灣聯合國協進會”只是個民間組織，可以年年耍些沒有用的花拳繡腿，但是民進黨政府是執政者，不可以老是跟著練肖話、唬弄人民；民進黨政府究竟要阿Q到幾時？