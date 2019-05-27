微軟、通用警告：封殺華為將讓美國自我孤立

一名員工走過華為5G公園標牌。 中評社香港5月27日電／在美國接二連三打擊華為之時，美國企業和美國媒體卻向特朗普政府表達擔憂。彭博社25日說，封殺華為等中國企業可能會讓美國“引火燒身”，微軟、通用電氣等美企已給給美國商務部提交書面意見，就華盛頓封殺中國企業的行為表達擔憂。



環球網報道，彭博社這篇題為“特朗普對華為的限制可能對美國科技造成反作用”的文章說，特朗普政府試圖通過禁止一些關鍵中國企業向美國出售產品或購買美國企業零部件及服務，使中國放慢其技術前進步伐。但彭博社認為，特朗普政府的這一計劃可能會“引火燒身”。



彭博社分析稱，華為似乎在5G基礎設施的供應方面處於領先地位，5G問題也體現了華盛頓的大部分擔憂。而切斷中國科技巨頭的業務，美國只會減緩5G發展速度——這對於一些最重要的美國企業來說，無疑是個壞消息。“沒有中國的5G網絡，中國消費者就不會購買含有高通和美光科技芯片的手機，就不會產生需要用英特爾、英偉達和AMD處理器計算的數據，也不會需要通過博通、賽靈思芯片變得更快的網絡設備。”彭博社說。



報道稱，包括微軟、通用電氣在內的美國公司擔心，美國正在考慮的出口管制措施實際上可能會阻礙它們在利潤豐厚的市場上展開競爭，同時削弱美國的創新能力，因為出口管制涉及的技術被視為提高競爭力的關鍵。



微軟在提交給美國商務部的一份書面文件中警告說，擬議的限制措施可能會使美國孤立於國際研究合作之外，並“可能損害美國的利益”。



通用電氣也在其提交的報告中表示，定義過於寬泛的出口控制可能會波及醫療成像等領域，“人工智能是一個非常寬泛的概念”。



“我們越是不斷將經濟戰爭與國家安全利益混為一談，我們就越開始把一切都視為國家安全，”安全軟件公司奧米勒斯（Omelas）CEO埃文娜表示，“當你手里拿著錘子時，所有東西看起來都像釘子。”



除了美國企業外，也有專家對美國的禁令表示擔憂。“我並不認為這有利於美國經濟，”賓夕法尼亞大學沃頓商學院副教授趙明遠（音）對彭博社表示，“強健的制度使美國在全球供給鏈中成為一支長期令人信任的力量。人們並非總是信任中國，但他們將美國視為一個值得信任的夥伴。如果供給鏈可以被肆意破壞，那麼對美國的信任就會消失，世界各國將各自開發系統，後果是帶來劣質且更昂貴的商品和服務。”



高盛的分析師甚至估計，如果中國通過禁止蘋果產品進行報復，蘋果公司可能會損失近1／3的利益。但就目前來看，並沒有任何跡象顯示中國會如此做。



中國外交部新聞發言人陸慷24日表示，一段時間以來，個別美國政客一再製造有關華為公司的謠言，但始終拿不出各國要求提供的確鑿證據。美國國內也對美方挑起與中國的貿易戰、科技戰造成的市場動蕩、產業合作受阻發出越來越多的質疑。這種情況下，這些美國政客不斷編造各種主觀推定的謊言試圖誤導美國民眾，現在又試圖煽動意識形態對立。坦率地講，這完全不合邏輯。放眼世界，意識形態分歧並不必然妨礙國家間的經貿、產業、科技合作。



此外，陸慷說，最近我們一再表明了中方在華為問題上的立場，我們敦促美方立即停止動用國家力量對其他國家企業進行打壓、謀取不正當利益、擾亂市場、破壞國際間合作的錯誤行徑。中方一貫主張通過友好的對話協商解決兩國之間包括在經貿領域的分歧。但所有的對話和協商都必須建立在相互尊重、平等互利的基礎上。也只有遵循這樣的原則，任何對話才有可能、有希望、有意義。