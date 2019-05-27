美中貿易戰正濃，百家以色列企業來中國找機會

中評社香港5月27日電／環球時報消息，“美中貿易戰和其他擔憂沒有阻止超過100家以色列公司向東方前進，他們將受到渴望創新的巨大市場的歡迎”，《以色列時報》26日報道稱，5月28日，將有100多家以色列高科技企業前往濟南，參加“走向以色列”2019中國—以色列跨境投資論壇。這些公司涉及綠色技術、農業、醫療保健等，是中國投資者對以色列最感興趣的領域。



這一論壇舉行的背景是美中貿易衝突加劇，及美國對以色列和中國的合作表達擔憂。“以色列重視其最重要的盟友美國，但試圖平衡與華盛頓的關係，盡可能廣泛地向正在崛起的中國經濟敞開大門。”《以色列時報》稱，儘管以色列高科技企業仍對中國市場感興趣，但目前的美中貿易戰可能對一些公司的計劃產生影響，擔心與中國的合作使他們遭到美國的懲罰。



本次論壇的主辦者之一以色列庫克曼投資集團主管愛德華·庫克曼對《以色列時報》表示，與中國做生意的擔憂被誇大了，貿易戰實際上為以色列提供了機會。“如果一家中國公司不能在美國購買技術，那麼它可能會在以色列購買。因此，這是以色列企業進入中國市場的機會。”以色列投資管理局亞太區主管盧維頓表示，他沒聽說任何一家以色列公司因美國而回避中國。



報道還稱，美國方面曾要求以色列效仿美國成立外資審查機構，嚴格審查中國企業投資以色列敏感領域。但這一工作“進展緩慢”，以色列官員反對“將中國挑出來”。