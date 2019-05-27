柯文哲：盼北北基跟長三角經濟對接

台北市長柯文哲在市議會備詢。（中評社 鄭羿菲攝） 台北市議會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月27日電（記者 鄭羿菲）第十屆上海—台北雙城論壇可望6月在上海登場，無黨籍台北市長柯文哲27日上午赴市議會備詢時表示，這個禮拜會開始跟上海市聯絡、協調舉辦的時間，颱風季他也不敢離開台灣，能早點辦他也想早點辦。今年的主題包括青年文化、長江三角洲等，“而雙城論壇是兩岸之間唯一的官方交流平台，所以我們不要說只有台北市，而是北北基跟長三角經濟對接”，在經濟上還是要先合作。



甫訪日歸來的柯文哲27日上午9點半在台北市議會進行“台北商圈振興計劃、內科之心BOT按進度、公共化學前教育政策、關渡交通改善方案”專案報告，並接受市議員質詢。柯也預計在下午2點半在市議會報告追加減預算案。



上海—台北雙城論壇今年邁入第10年，敲定今年的雙城論壇著重電競、電商、青年交流等議題，往年雙城論壇是在6月底、7月初舉行，去年則因2018地方選舉因素，延後至12月舉辦。外傳今年的雙城論壇預定在6月下旬舉行，並將行程從三天兩夜拉長到四天三夜，上海會議之後，柯另將赴到長江三角洲“拚經濟”。



中國國民黨市議員秦慧珠質詢時問道，今年雙城論壇到底有沒有具體時間？柯文哲表示，這個禮拜開始會跟上海市聯絡，現在項目大家都講好了，但很多東西，像是雙城論壇的時間也不是他決定的，後來他發現上海市長也常常要出國，要喬到剛好的時間也很困難，這都需要協調，我們現在跟對方聯絡是國際事務委員會執行長楊慶輝。



秦慧珠追問，雙城論壇的時間最晚不超過7月初？柯文哲指出，因為颱風季節他也不敢離開台灣，所以能早一點舉辦他也想趕快辦、該辦就辦，今年的主題是青年文化，另一個是長三角，他已請副秘書長陳志銘先去會前會跟他們討論過，“因為雙城論壇是兩岸之間唯一的官方交流平台，所以我們不要說只有台北市，而是北北基跟長三角經濟對接”，這部分有先去上海談怎麼樣經濟合作，在經濟上還是要先合作。