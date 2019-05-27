報告：培訓市場依舊火爆　學生減負為何難

報告顯示培訓市場依舊火爆 給學生減負為何這麼難？（圖片來源：中國青年報） 中評社北京5月27日電／“學生的課外輔導班過多，有的一個周末要上4～6門課，留給學生自主學習的時間實在是太少了。”不久前，北京市海淀區某優質中學召開了期中考試後的家長會，初一班主任於老師專門拿出時間與家長討論孩子上課外班的問題。



“我們班有些學生不僅是在培訓機構上課，還有‘攢班’和自己找名師‘一對一’的，有的‘一對一’一個小時就得六七百元，錢花了不少，但是孩子完全沒有時間消化，真的沒什麼效果。”於老師對記者說。



如果對這兩年的基礎教育進行盤點，“減負”絕對是一個高頻詞。從去年2月起，教育部會同有關部門印發了《關於切實減輕中小學生課外負擔開展校外培訓機構專項治理行動的通知》《關於健全校外培訓機構專項治理整改若干工作機制的通知》等文件，部署開展為期一年半的專項治理行動，全國31個省份及新疆生產建設兵團先後公布了本地校外培訓機構專項治理工作方案。8月，國務院辦公廳又印發了《關於規範校外培訓機構發展的意見》，是推進校外培訓機構治理、構建校外培訓機構長效管理機制的重要文件。



而由中國教育在線剛剛完成的《2018年基礎教育發展調查報告》則顯示，在K12培訓領域可以稱得上“龍頭老大”的好未來教育集團和新東方教育集團旗下優能中學，2018財年營收均再創新高，分別達到116.62億元人民幣和68.48億元人民幣。記者對比了去年同期的該份報告，好未來教育集團和新東方教育集團旗下優能中學2017財年營收分別為68.85億元人民幣和46.84億元人民幣。很顯然，政策環境雖不十分理想，K12培訓市場的“帶頭大哥”依然保持著很好的增長勢頭。



按理說，治理應該帶來培訓市場的低迷。但現實是：一邊，教育行政部門在不斷出台政策；一邊，培訓機構在不斷積累財富。



這兩種現象似乎存在著邏輯上的不合理。那麼，給學生減負為什麼這麼難？