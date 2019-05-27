直擊斯特拉斯堡歐洲議會大廈“選舉之夜”

當地時間5月26日，坐落於法國斯特拉斯堡的歐洲議會大廈迎來了歐洲議會選舉之夜。歐洲議會是歐盟三大機構之一，也是世界獨一無二通過直選產生的跨國議會。歐洲議會每個月都會在斯特拉斯堡召開為期約一周的全體會議。中新社記者 李洋 攝 中評社北京5月27日電／坐落於法國斯特拉斯堡的歐洲議會大廈當地時間26日迎來歐洲議會選舉之夜。中新社記者當晚趕到歐洲議會大廈，親身體驗這個特殊的夜晚。



歐洲議會是歐盟三大機構之一，也是世界獨一無二通過直選產生的跨國議會。歐洲議會每個月都會在斯特拉斯堡召開為期約一周的全體會議。歐洲議會各委員會、各黨團小組會議以及特別全會則在比利時布魯塞爾召開。



法國堅持認為斯特拉斯堡的歐洲議會大廈是歐洲議會總部，並指出歐盟相關法律文件以及歐洲法院的相關裁決也支持這一說法。布魯塞爾方面則對此不以為然。但無論如何，歐洲議會議員都要在斯特拉斯堡和布魯塞爾奔走，這座議會大廈對於歐洲議會來說仍不可或缺。



據歐洲議會方面介紹，斯特拉斯堡的歐洲議會大廈在往屆的歐洲議會選舉之夜一般都舉行觀摩和紀念活動，今年也不例外。26日晚在這裡舉行的活動有數百人參加，但相關安排卻很簡單，只邀請了兩名提琴手前來助興。



工作人員在大廳貼出了顯示所有參與選舉的歐洲國家選票清點工作進程表，以便讓人們了解相關工作進度。根據進程表，所有國家的投票都在26日晚結束，選票清點工作將延續至26日深夜，官方計票結果將隨後公布。人們聚集在現場設置的多塊大屏幕前跟蹤最新選情進展。



歐洲議會大廈內的氣氛輕鬆平和，甚至有幾分歡快的氣氛。據記者觀察，不少人交談時都眉飛色舞。根據出口民調，本屆歐洲議會選舉的民眾參與程度超出預期，全歐投票率預計超過五成，比五年前的上屆選舉有明顯起色，表明歐洲選民對歐洲議會的關注度大增，這是令歐洲議會及其關注者最為樂見之事。



對於法國的選情，在歐洲議會大廈緊盯選情的政壇人士關注梅朗雄領導的左翼政黨慘敗。民調顯示梅朗雄所屬政黨得票率大大低於瑪麗娜·勒龐領導的法國極右翼政黨“國民聯盟”與法國總統馬克龍所屬執政黨共和國前進黨。