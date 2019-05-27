玩手機忘記考試？部分省份禁止手機進入課堂

當今“校園低頭族”隨處可見（圖片來源：網絡） 中評社北京5月27日電／近日，江西省教育廳針對本省高校本科教學中存在的問題，出台了加強高校本科教學管理的八項要求。其中有一項明確規定：非教學需要，禁止學生帶手機、平板電腦一類與學習無關的東西進入課堂。



近年來，隨著科技不斷發展，在校學生使用手機、平板電腦越來越普遍，面對這樣的情況需要如何應對？記者對此進行了採訪。



因玩手機忘記考試



校園低頭族惹人憂



在江西省教育廳明文規定不允許學生帶手機等進課堂之後，引起了網友的熱議。



記者注意到，在權威媒體發起的一項投票中，支持者與不支持者的數量大體持平，對這一規定，有網友發表評論，“手機被禁了，那大學生上網影響學習，是不是網也該禁了？那大學生談戀愛也影響學習，是不是戀愛也該禁了”。



也有網友認為：“蠻贊同的，但是記筆記沒辦法，老師的PPT太快。”



記者採訪了多名高校學子後發現，隨著移動互聯網的發展，手機已經成為人們生活的必需品，尤其是對於大學生而言，課堂使用手機的現象比較多，雖然帶來了一些便利，但也存在一些問題。



法學專業的大二學生郭靜（化名）告訴記者，課堂上使用手機最大的問題就是容易導致注意力分散。“一邊玩手機，一邊又要聽課，注意力肯定會被分散，還會導致無法完全消化課堂知識，下課後又需要返工，很浪費時間。”



“拿到手機就會習慣性地點開一些內容到處看，比如看看有沒有人給自己發信息，有沒有點贊，有沒有新的信息之類，對於老師在課堂上講得內容無法完全吸收。”郭靜說。



另一名男生告訴記者，有一次上課玩手機的時候，被老師突然叫起來回答問題，自己全然不知道老師問了什麼，就問旁邊的同學，結果他也不知道。“老師當時很生氣，因為我們兩個人之前都在玩手機。”



更有甚者，一名女生告訴記者，自己的同班同學因為上課玩手機玩得太入迷，老師前一節課便通知要考試，她卻是考試前一天看到舍友在複習的時候，才知道這件事。



此前，已經有部分學校採取一些措施，以減少學生們在課堂上玩手機的現象。



記者了解到，天津一所大學在每個教室裡掛上手機袋，上課前由老師或者班幹部組織上交手機，手機袋上標注了序號，對應每個人的學號，與考勤掛鈎。



但類似措施的實際效果還有待進一步檢驗。據這所學校一名大三學生說，“剛開始的時候學校對此管得嚴，後來基本就不怎麼管。這些措施在上級檢查的時候看上去起到了一定的作用，但是對於學生自覺意識的養成，其實沒什麼實際作用”。



另一名學生也反映，“有些同學交的其實是充電寶、手機殼之類的東西，反正查得不是那麼嚴，所以沒什麼太大作用”。



由於在大學課堂玩手機的確會產生一些問題，師生們對此都有自己的思考。



“我覺得這是手機吸引力和課堂價值吸引力的對抗，如果手機的吸引力在不斷加大，課堂教學也需要進行適當的改進，實際上有些課程的教學方式給人感覺仍然停留在高中階段。”郭靜說。



大學老師王黎（化名）對記者說：“我其實挺懷念以前智能手機沒有普及的日子，那樣的課堂才有‘味道’，師生們都沉浸在知識的傳授和學習中。但現在上課的時候，總能看到不是因為課堂需要而使用手機的情況，我也時常反思，自己的課是不是有些地方無法吸引到學生，需要提升教學內容和方式。”



對於禁止手機進課堂的規定，王黎認為，想學習的學生怎樣都可以學習，不想學習的學生靠外界約束，效果可能未必好。