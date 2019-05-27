爭議中的美國數模競賽：95%以上隊伍來自中國

1月底，黃文韜在參加美賽期間為論文繪制插圖。（圖片來源：中國青年報） 中評社北京5月27日電／今年的美國大學生數學建模競賽（MCM／ICM，以下簡稱“美賽”）的成績已經揭曉一個多月，而圍繞這場比賽的爭議卻難以平複。當記者將目光聚焦這項由美國數學及其應用聯合會（COMAP）舉辦的競賽才發現，今年參賽的2.5萬餘支隊伍中，95%以上來自中國。



批評相對集中在：被判“取消資格”的參賽者比例大幅上升，不少人在網上為自己喊冤；有人認為這項“國際性比賽”基本都是中國學生參加、中國老師閱卷，所以“很水”；另外，去年參賽者信用卡遭遇盜刷一事再次進入人們視野。



在中國學生參與這一競賽的第31個年頭，美賽在中國面臨前所未有的爭議。



快速膨脹的中國參賽隊



今年1月底，大三學生黃文韜和兩個同學組隊參加了美賽，在6道題目中，他們選擇了一個“腦洞很大”的題目：如果美劇《權力的遊戲》中的龍放在現實中養殖，需要怎樣的生態環境才能保證它們生存、繁殖？



這不是美賽第一次“腦洞大開”，2017年，美賽還有過一道以移民火星為背景的題目。



就在這3個大三男生興奮地探討賽題、劃分任務的時候，中國還有六七萬名本科生在跟他們做類似的事兒：在96個小時之內，在6道賽題中任選一題，構建數學模型、寫運算程序，最終完成一篇英文論文。



再過96個小時，將有兩萬多份英文論文從中國數百所學校跨越太平洋湧入美賽官方郵箱。



自1985年誕生以來，這個一年一度的數學建模競賽參與人數年年攀升，今年再創歷史新高，而中國學生貢獻了絕大多數的增長量。



1989年3月，北京理工大學教師葉其孝在《高校應用數學學報》撰文介紹美賽，他認為，這項競賽貼近實際應用，可以引發學生學習數學的興趣、鍛煉學生利用數學知識解決實際問題的能力。葉其孝在文中列舉了幾道往年的試題，如：某鎮請你設計停車場地面上的線的劃法，以便既能容納較多的車輛，而且又不至於使車輛剮蹭風險太高；考慮合理的買入價格和賣出價格、儲存量等因素，來設計金屬鈷的儲存管理數學模型。



就在此文發表前不久，北京大學、清華大學和北京理工大學的學生分別組隊參賽。這是中國學生第一次參加美賽，在211支參賽隊伍中占了4席。



彼時，這項賽事誕生僅4年，也是當時美國唯一一項數學建模競賽。在那之前，美國的數學競賽多年來一直由普特南數學競賽“一統江山”，但普特南數學競賽因理論性較強，因而只能吸引在數學方面有極高興趣和能力的學生。美賽則試圖改變這種傾向，它考察的數學建模能力，就是用數學方法構建模型，以便用簡化的方式來解決實際問題，對參賽者不限專業。



3年後，仿照美賽而組織起來的全國大學生數學建模競賽（以下簡稱“國賽”）在中國孵化出來。



侯木舟大約從2000年起指導學生參加美賽。他記得，當時他所在的中南大學只有兩支隊伍參加美賽。而在今年，該校有500餘支隊伍參賽。這個參賽規模，在國內高校還排不上第一。



侯木舟記得，過去美賽限定一名指導老師最多指導兩支參賽隊、一所學校最多有10支隊伍參賽，但大約2010年前後這個限制取消了。



從COMAP發布的歷年參賽數據中，不難看出中國學生一年比一年高漲的參賽熱情。



1997年，共有409支隊伍參賽，其中271支隊伍來自美國，107支隊伍來自中國大陸、兩支隊伍來自中國香港。



20年後的2017年，美國的參賽隊伍增加了不到一倍；中國的參賽隊伍則增加了100倍以上，總數早已破萬。



高漲的參賽熱情，傳遞到閱卷老師手中，就是逐年增加的閱卷量。



過去，美賽論文均由美國老師評閱，而發表於2012年的《美國大學生數學建模競賽數據及評閱分析》一文提到：“從2013年起，全國大學生數學建模競賽組委會聯合中國工業與應用數學學會數學模型專業委員會，將與COMAP（美賽組織者）合作，共同評閱美賽論文。同時，COMAP也將派專家參加國賽的全國評閱工作。”次年3月，《數學建模及其應用》雜誌發表新聞簡報，稱“中美兩國首次實現MCM的合作評審”，全國大學生數學建模競賽組委會邀請了國內的35名專家參加第一階段評審。



五六年前，同濟大學數學科學學院教授陳雄達受邀參加美賽的閱卷工作。他告訴記者，論文初評在網上進行，每份論文同時由一位中國老師和一位美國老師評閱，雙方沒有交流；優秀論文會進入終評階段，這一階段需要評委面對面討論，大部分終評評委由美國老師擔任，受邀參加終評的中國老師則需要赴美閱卷，終評階段會產生特等獎和特等獎提名。這幾年來，陳雄達負責評閱的論文數量從100多份增加到今年的200份出頭。



對於中國隊伍在這項“國際性”競賽中極高的比例，有人感到頗為怪誕。但這在國內數模競賽的開拓者們眼中是巨大的成就——他們不無自豪地在文章中表示，數模競賽起源於美國，卻在中國開花結果。