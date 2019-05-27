禁日本核災區食品　柯文哲：按照科學基礎

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 國民黨市議員陳重文。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月27日電（記者 鄭羿菲）針對日本核災區食品進口議題，無黨籍台北市長柯文哲27日上午赴市議會備詢成為藍綠兩黨市議員們的質詢焦點。對此，柯文哲依舊強調，這個問題跟選2020無關，台灣要國際化跟世界接軌，還是要按照科學基礎，我們嚴格採用美國歐盟的標準，但不可以說我們不管就全都禁止進口，這很奇怪。至於當初的禁核食公投，政府應該有義務出來說明。



柯文哲27日上午9點半在台北市議會進行“台北商圈振興計劃、內科之心BOT按進度、公共化學前教育政策、關渡交通改善方案”專案報告，並接受市議員質詢，而柯預計在下午2點半在市議會報告追加減預算案。



柯文哲26日晚上結束4天的訪問日本行程返台，此次行程中，柯文哲不但參訪福島，也對於台灣進口福島周遭縣市食品，明確表態檢驗比照美國與歐盟標準，“科學問題、科學解決”，此事成為27日藍綠兩黨市議員們的質詢焦點。



中國國民黨市議員陳重文質詢時問到，柯市長在日本宣稱核災區食品很安全，但這已經背離去年的“禁止開放日本福島311核災相關地區農產品及食品進口”公投案決議，若你當選“總統”，是不是會重新開放核食進口？



柯文哲強調，這個問題跟選2020無關，台灣要國際化跟世界接軌，我們如果不用美國、歐盟的標準，我們反而變得很奇怪，這個還是要按照科學基礎，我們嚴格採用美國歐盟的標準，但不可以說我們不管就全都禁止進口，這很奇怪，事實上日本政府對這個也非常感冒。



陳重文則指著自己桌上的日本核災區食品表達，希望柯市長未來能夠嚴格把關核災區食品進口的問題。隨即陳就拎著這袋食品送給柯文哲。



民進黨市議員梁文傑指出，台灣按照國際標準檢驗，這個立場他跟柯市長一樣，但公投案通過了，2年內不能動它，“假設”2020當選，要怎麼處理？柯文哲回應說，很多事情不應該發生，老實講這問題拿去做公投，政府要有義務出來說明，因為民眾看到核災區食品，這當然不用講，但如果我們說進口安全食品就會過關，所以民主政治不是直接投票，更重要的是事前討論、說明，這才是公投的真正意義。