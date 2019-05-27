童話般勝利！中國首獲馬術三項團體奧運資格

中評社北京5月27日電／華天領軍的中國馬術三項賽隊伍26日在法國索米爾舉行的東京奧運會資格賽中發揮出色，歷史上首次獲得奧運會團體比賽資格。華天賽後稱這是“童話般”的勝利。



中國隊由華天、孫華東、包英鳳和梁銳基四名騎手組成，按照比賽規則，每個代表隊成績最好的三名選手的成績計入總成績，成績最好的兩支亞洲隊獲得奧運參賽資格。前一天的越野賽中，包英鳳在第19個障礙從馬背上跌落，成績隨之取消。中國隊在最後一天場地障礙賽中只能以三名選手出戰。



前兩項比賽中，華天與坐騎“堂熱內盧”在盛裝舞步中名列榜首，越野賽位居第二。當天場地障礙賽他以4個罰分順利完賽，最後以36.4分的總分在35名參賽選手中位居第二。孫華東以43.6分位居第八、梁銳基以55.4分名列第15位。這樣，中國隊總分排在日本隊之後獲得第二。由於日本隊以東道主身份自動參賽，中國隊和排在其後的泰國隊獲得奧運會資格。



立下頭功的華天認為，中國隊的晉級是令人“無法想象”的事情。



他激動地說：“這是精彩的、令人激動、充滿戲劇性的一天，也是令人難以置信的一天。坦率地說，18個月之前，我們談起中國隊征戰東京奧運會的前景時，我覺得我們準備有些不足，起步也有些晚。但過去一年，我們運氣非常好，所有隊友表現也相當出色，我們的成就真是令人無法想象。”



他在社交媒體上發文說：“這是一個童話般的勝利，與隊友們寫下歷史性的一頁，我感到相當自豪。”



新華社記者聯繫到華天時，他正駕駛運馬的卡車行駛在返回英國的途中，帶著興奮的心情，他在比賽之後立刻踏上了返回英國的旅途。乘坐輪渡跨過英吉利海峽後，他們抵達英國海岸已經半夜，休息一夜後，他將在27日下午返回位於曼徹斯特附近的訓練基地，繼續備戰東京奧運會個人項目的資格賽。



東京奧運會是華天經歷的第四個奧運會周期，2008年，18歲的他身披中國隊戰袍出現在了北京奧運會的賽場，成為奧運史上年齡最小的馬術三項賽騎手；2012年，他差之毫厘無緣倫敦奧運會；2016年，他再次獲得奧運會參賽資格，並一舉奪得第八名。



（來源：新華網）