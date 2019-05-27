眼白一片鮮紅就是眼底出血嗎？

雖然球結膜下出血不是真正的病種，但是也需要去重視和預防。（圖片來源：新華網） 中評社北京5月27日電／眼科門診中，經常會碰到紅著眼睛，卻沒有任何不適症狀的患者求診，乍看之下眼睛一片血紅，但仔細檢查，卻只是球結膜下出血。



球結膜下出血往往比較嚇人，眼睛血紅，肉眼可見，自己或親友容易發現。球結膜下出血通常是由結膜小血管破裂或其滲透性增加而引起的。嚴格來講，球結膜下出血是一種症狀、表現，而不是真正的病種。可見於外傷和眼部手術後，更為常見的是自發性出血，自發出血多見於老年人。同時，負重、惡心嘔吐、劇烈咳嗽、噴嚏、便秘等都是常見誘因；壞血症、各種血液病、紫癜、動脈硬化、糖尿病、高血壓以及瘧疾等高熱性傳染病患者亦可發生球結膜下出血。發生球結膜下出血，初期呈鮮紅色，隨時間推移，慢慢變為棕色。對於球結膜下出血可以先進行眼部冷敷，兩天後熱敷，每天2～3次，可以促進出血吸收。輕者一般一周可自愈，嚴重者14天左右可恢復。一般不影響視力，不需要特殊治療，也不會給眼睛留下什麼後遺症。



一般的球結膜下出血並不可怕，何為“一般”？“一般”是指偶爾一兩次、出血量不多，沒有全身其他地方出血的。有一點需要提醒大家，如果頻繁發生球結膜下出血，則有可能是血液疾病，需要去血液科做進一步檢查。



雖然球結膜下出血不是真正的病種，但是也需要去重視和預防。最主要的就是生活規律，有高血壓、糖尿病的患者，還要平穩控制血壓、血糖，45歲以上者要定期體檢，測量眼壓，保持情緒穩定，飲食上不要盲目大補。



球結膜下出血雖然外觀可怕，但實際上對視覺功能不產生任何影響，而真正的眼底出血就不一樣了。眼底出血症狀嚴重影響視功能，需進行規範化的診斷和治療。眼底出血，一般肉眼看不出眼球表面的異常，有可能只是視力逐漸減退，所以需特殊的儀器進行輔助診斷。



作為心靈的窗戶，人們所接收到的信息中，約90%都是通過眼睛。眼睛不好，影響我們的學習、工作與生活，因此，在日常中，我們應該注意用眼衛生，多做運動，堅持做眼保健操，從多方面保護好眼睛。



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