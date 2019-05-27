賴清德：散播我壓力很大、情緒不穩沒必要

賴清德接受彭啟明專訪。（照片：擷取自彭博士觀風向） 中評社台北5月27日電（記者 洪德諭）民進黨將於本周三再度召開中執會討論2020初選議案。前“行政院長”賴清德27日表示，他沒放棄希望，呼籲中執委真的不要強行通過改變方案，但若改變方案他不會採取法律途徑。至於22日中執會是否有情緒不穩等，賴清德則說，傳他壓力很大、情緒不穩沒必要。



賴清德27日接受氣象達人彭啟明所主持的網路直播節目“彭博士觀風向”專訪，直播當下吸引近33萬人次觀看。針對22日與即將在周三舉行的中執會，提出上述說法。



賴清德22日中執會後提出新方案，第一，如果蔡英文贏韓國瑜，他無條件支持蔡繼續競選連任。 第二，如果他沒有贏韓國瑜，他也全力支持蔡英文競選連任。 第三， 如果他贏韓國瑜、韓國瑜又贏蔡英文，請蔡英文還有黨中央、黨內同志支持他，提名他出馬競選2020。



面對中執會周三將再討論2020大選初選議案。賴清德表示，他沒有放棄希望，呼籲真的不要強行通過改變方案，不妨可慮他提出的策略。若中執委最終仍改變遊戲規則，賴清德說，他不會採取法律途徑，因為中執會罔顧初選辦法已對黨產生重傷害，在黨重傷不會再給黨一擊。



賴清德也說，22日中執委“立委”林俊憲力抗阻擋修改遊戲規則，對於黨主席卓榮泰站在黨的制度下講話，道德勇氣了不得。至於提出新策略是否有污辱？賴清德說，這不是污辱，而是為了確保黨的制度完整性、營造黨的和諧、對蔡英文的尊重，且出來也不是為了個人。



另外，22日中執會是否有情緒不穩？賴清德說，在與卓榮泰等人談完話提出新方案後，5、10分鐘就開記者會，可以去看當時的片段，是否有語無倫次等，傳他壓力很大、情緒不穩沒必要。



賴清德也提到，提出策略後，基層有提到他讓太多，不過蔡守得住一定要支持，“如果我們承擔不起，還跟別人要求什麼”，在蔡承擔不起再選，也比較能被社會接受。