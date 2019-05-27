銀保監會持續整治金融亂象（圖片來源：新華網） 中評社北京5月27日電／中國銀保監會5月17日發布《關於開展“鞏固治亂象成果 促進合規建設”工作的通知》，在前期整治銀行業保險業市場亂象取得階段性成效的基礎上，2019年將持續推動重點領域問題整治，防止市場亂象反彈回潮，打好防範化解金融風險攻堅戰。



《通知》明確，銀行機構從股權與公司治理、宏觀政策執行、信貸管理、影子銀行和交叉金融業務風險、重點風險處置等5個方面開展整治；非銀行領域各類機構按照相關要點開展整治，突出處罰和問責，下大力氣解決違規成本過低的問題。



具體來看，銀行機構的整治重點中，宏觀政策執行方面的內容包括民營及小微企業服務政策、房地產行業政策、金融扶貧政策等。重點風險處置方面的內容包括高風險機構處置、異地非持牌機構管理、案件查處和行業廉潔等。



銀保監會有關部門負責人表示，連續兩年的治亂象工作取得了階段性成效，但銀行業保險業市場亂象成因複雜，一些重點領域重點機構的風險及頑疾仍然存在，案件和操作風險防控壓力不容小視。



該負責人表示，2019年整治工作力爭實現3個目標：查處屢查屢犯，消化存量，在推動銀行保險機構合規建設方面取得新成效；查處重點風險，遏制增量，在推動銀行業保險業生態修復方面取得新進展；推進金融供給側結構性改革，在實現高質量發展和提升服務實體經濟水平、能力方面取得新突破。



（來源：經濟日報）