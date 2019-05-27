證監會調查遭暴力抗法　深大通董事長引咎辭職

中評社北京5月27日電／因圍攻證監會稽查人員，深大通董事長袁娜引咎辭職，相關三名涉事人員被辭退。此前一天，深大通還在其官網發布了一封署名為實際控制人姜劍的致歉信。



信中，姜劍表示，對公司相關人員在證監會稽查人員執法過程中出現的惡劣行為致以最誠摯的歉意。



深大通董事長引咎辭職



昨天下午，深大通發布公告稱，經過董事會專項會議研究，公司董事長引咎辭職；立刻辭退相關三名涉事人員。



公告中稱，5月26日，公司董事會以電子郵件的形式向公司全體董事發出第九屆董事會專項會議通知。當日下午3點30分第九屆董事會專項會議以現場和通訊表決相結合的方式在公司會議室召開。



根據公告，專項會議針對深大通相關人員拒絕、阻礙證監會稽查總隊工作人員依法履職的行為作出深刻反思與檢討。



深大通在公告中表示，公司全體董監高將帶頭集體學習相關證券法律法規，切實提高法治意識，謹記和堅持“四個敬畏”的要求，敬畏市場、敬畏法治、敬畏專業、敬畏投資者，堅守四條底線，堅決杜絕類似行為再次發生。



深圳大通實業暴力抗法



公開消息顯示，5月22日下午，證監會稽查總隊一行4人到深大通辦公所在地送達深大通及實際控制人姜劍的調查通知書，在稽查人員亮明身份並表明來意之後，調查通知書被拒收，證監會稽查人員還受到了人身和言語上的攻擊。



據央視財經報道，當日一名自稱司機的男子辱罵調查人員，還有一名男子和多名女子在旁推搡、抓撓、言語辱罵調查人員，並多次搶奪摔砸執法記錄儀。直到報警後警察到場才避免事態惡化，但仍有一名女性稽查人員被送往醫院處理傷口。



5月23日晚間，深交所譴責深大通及相關人員在證監會依法履行職責過程中未予配合的行為。根據深大通的公告，因公司及實際控制人在證監會依法履行職責過程中未予配合，涉嫌違反相關證券法律、法規，證監會決定對公司及實際控制人立案調查。



事件發生後，深圳市委市政府高度重視，當地公安機關迅速出警，依法對三名涉案人員妨害公務的行為進行調查。目前兩名肇事者已被行政拘留，一人行政警告。



5月25日，深圳證監局決定對深大通採取出具警示函的行政監管措施。



（來源：北京青年報）