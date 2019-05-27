證監會副主席閻慶民：提升違法違規成本

中評社北京5月27日電／證監會副主席閻慶民近日表示，要加快提高上市公司質量的步伐，提升違法違規成本，提高金融產品的質量和可獲得性。



閻慶民是5月25日在2019清華五道口全球金融論壇上作上述表示的。他認為，促進金融監管提質增效是推進金融供給側結構性改革的重要保障。他表示，落實這一工作可從增強金融監管的一致性、協同性、有效性與安全性等四方面著手。



對於增強金融監管工作的有效性，閻慶民表示，金融監管政策要有連續性和穩定性，作為資本市場的監管者，證監會將在加快提高上市公司質量的步伐、提升違法違規成本等方面作進一步部署。



在提及金融監管工作的安全性時，閻慶民說，要強化監管主體責任和分工，提高科學決策水平，穩妥處理好股票質押、債券違約、私募基金、地方交易場所等重點領域的風險，切實維護金融穩定安全。



閻慶民同時認為，提高金融產品的質量和可獲得性是推進金融供給側結構性改革的重要內容。他表示，要提高金融產品的適應性、靈活性、複合性以及避險性。“實體經濟對金融的需求不僅是融資，還要考慮怎麼避免市場風險、信用風險、利率風險等。”



閻慶民還表示，優化金融市場體系結構是推進金融供給側結構性改革的重點任務。他認為，要逐步改變我國當前“貨幣多、資本少”的金融結構；要下大力氣補短板，大力發展資本市場；要努力化解影響我國金融市場穩定發展的制約因素。



閻慶民總結道，加快金融機構改革是推進金融工作改革的重要抓手，要大力發展普惠性金融、政策性金融以及新金融。



（來源：上海證券報）