網售兒童學習桌椅過半不符標準要求

中評社北京5月27日電／六一前夕，北京市消費者協會專門對網售兒童學習桌椅和嬰兒床進行了比較試驗並於今天發布試驗結果。結果顯示，嬰兒床樣品中不符合標準要求的占樣品總數的80%，兒童學習桌椅樣品不符合標準要求的樣品達52.5%。



據介紹，兒童學習桌椅在安全要求上有別於成人家具：兒童學習桌椅不應有銳利的邊緣尖端，不應有危險的孔隙及間隙，抽屜桌台也都要安全穩定等，這些標準要求就是為了防止兒童遇到被夾傷、扭傷、磕傷、砸傷的危險。



然而，比較試驗的結果令人堪憂。經測試，20套學習桌椅，共計40件樣品中有21件樣品（13件學習桌和8件學習椅）不符合國家標準要求，樣品整體不符合率為52.5%。其中，存在危險間隙和銳利邊緣是主要問題。



在嬰兒床比較試驗中，20件樣品中有16件嬰兒床樣品不符合標準要求，占樣品總數的80%。存在的主要問題是結構中部分孔和側翻旁板不符合要求、床鋪面有不符合標準的間隙以及床鋪面衝擊強度不夠、旁板和床頭不符合標準要求、框架強度不夠、穩定性不夠等。



北京市消協指出，消費者購買嬰兒床和兒童學習桌椅時應注意盡量選購正規廠家生產的產品，要認真查看產品信息是否齊全，不要購買三無產品。



（來源：工人日報）