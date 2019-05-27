挺韓議員李麗華：韓金剛不壞愈打愈強

國民黨台中市議員李麗華。（中評社 林谷隆攝） 國民黨台中市議員李麗華（前左七）27日陪同台中市長盧秀燕（前左六），出席大里區草湖防災公園開工典禮。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中5月27日電（記者 林谷隆）中國國民黨台中市議員李麗華接受中評社訪問表示，自從6月1日台北府前凱道挺韓大會師對外公開後，這幾天她一直接到民眾詢問電話，她協助韓粉串連，目前已經有一台遊覽車要北上。對於韓近期飽受黨內外砲火攻擊，李麗華也說，既然已經訂出初選辦法，就要“照步來”，黨中央要讓參與者有公平競爭機會，不能放縱這些黨內的惡意攻擊。相信韓是金剛不壞之身，會愈打愈強。



李麗華，連任四屆台中市議員，曾任台中縣太平市婦女會理事長、台中市活力社區關懷協會理事長、台中市體育總會健行登山委員會主任委員等，質詢言詞犀利。正爭取國民黨台中市第七選區（大里、太平）“立委”提名。



兩個月前就在台中提出“非韓不可”的李麗華說，6月1日台北凱道挺韓活動公開，這幾天她的服務處就接到幾十通電話，光是他自己的手機每天都要接到4、5通。按照目前熱度，6月22日台中挺韓活動根本就不需要動員，相信韓粉會自發性到場，要動員就不是韓粉，這才是韓國瑜的魅力。



對於初選的黨內互打，李麗華認為，這對台灣發展不好，讓基層藍營非常擔心。提到鴻海董事長郭台銘的民調有拉高的趨勢。李則說，郭是全台首富，如果能帶動台灣經濟發展，當然是好事，這個優勢很吸引人，但是政治跟經商不同，現在民眾最需要是接地氣、懂民意的政治人物，而不是掛在天空閃亮的政治明星。去年九合一選舉，如果不是韓國瑜帶動這股韓流，國民黨不可能贏得這麼漂亮，希望黨中央早點認清事實。



李麗華強調，她從政以來，韓國瑜是她看過最強的政治人物，無論對手怎麼打擊他，都無法將他打敗，彷彿有金剛不壞之身。這麼多人打韓國瑜，更證明了韓的身價，更是壯大的韓國瑜，給了韓養份。