中評社北京5月27日電／國際油價上周大幅下挫，輕質原油期貨整周跌6.58%，布倫特原油期貨整周跌4.87%。由於受到原油庫存數據意外增加、貿易局勢和經濟數據打壓需求預期等因素影響，上周國際油價整體表現較差。



截至5月24日收盤，紐約商品交易所7月交貨的輕質原油期貨價格上漲0.72美元，收於每桶58.63美元，漲幅為1.24%。7月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲0.93美元，收於每桶68.69美元，漲幅為1.37%。



上周前兩個交易日油價呈現震蕩上攻的走勢，這主要是受到石油輸出國組織（歐佩克）暗示可能繼續減產，而不斷升級的中東緊張局勢為油價提供了進一步的支撐。然而，美國經濟數據顯示，4月成屋銷售連續第二個月下滑，打壓原油需求預期，隨著美國石油協會（API）原油庫存和美國能源信息署（EIA）原油庫存雙雙意外增加，油價開始由漲轉跌。



另一方面，歐美經濟數據表現較差，使得投資者對原油的需求預期進一步惡化，也對油價形成明顯打壓。



經濟合作與發展組織21日下調了今年全球增長預估，由3月預估的3.3%降至最新的3.2%，為2016年以來最低。IHS Markit23日數據顯示，5月初美國製造業PMI降至50.6，為2009年9月以來最低，大幅低於前值52.6和預期52.7，暗示經濟增長不如預期強勁。此外，歐元區5月Markit製造業PMI初值表現差於預期，僅為47.7，維持在近六年較低水平；歐洲央行會議紀要也顯示歐洲央行決策者對歐元區經濟成長復甦的信心下滑。



（來源：經濟參考報）