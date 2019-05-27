賴清德：不後悔君子之爭　不會脫黨競選

賴清德（左）接受彭啟明（右）專訪。（照片：擷取自彭博士觀風向） 中評社台北5月27日電（記者 洪德諭）針對民進黨2020大選，前“行政院長”賴清德27日接受彭博士觀風向網路節目專訪，主持人氣象達人彭啟明詢問，蔡英文一直拖延初選，是怕民調輸？賴清德回應，“問這個問題顯然是要害我”，另外他也強調，他不會後悔君子之爭，不會脫黨競選，至於這時拋出蔡賴配則有點戰術運用的疑慮。



賴清德27日接受氣象達人彭啟明所主持的網路直播節目“彭博士觀風向”專訪，直播當下吸引近33萬人次觀看。針對與蔡英文對決，包括蔡賴配、君子之爭、是否脫黨等問題，賴清德提出上述看法。



賴清德表示，初選進行到現在已2個多月，基層漸漸按耐不住充滿焦慮，各種可能性也陸續拋出，但他不會脫黨參選。會不會後悔君子之爭？賴清德則說，重新再來也不會改變，原因是黨內初選。



賴清德也強調，沉默的大眾仍是多數，不管是他在高鐵上、活動中，民眾最常對他講的一句話，“我們都挺你，你要堅持”。在民進黨最困頓，台灣一步一步邁入險境下，雖然他不見得能得到所有台灣人支持，但他的理念、理想應該被尊重。



至於為何堅持不蔡賴配，賴清德說，參選是為了有機會贏得台灣人支持承擔台灣下一階段的責任，在初選已經進行下，過去都先選出黨的候選人，再由候選人找副手，拋出這樣的說法不好，有點戰術運用疑慮。



另外彭啟明也詢問，有人說蔡英文一直拖延初選，是怕民調輸。賴清德則回應，“問這個問題顯然是要害我”，他的立場都始終如一，黨的選舉辦法已經公告才登記，不應該延長何況是修改選舉辦法。