世衛組織：“打遊戲成癮”是病

中評社北京5月27日電／世界衛生組織（WHO）“官宣”：遊戲成癮是病，得治！據日本放送協會（NHK）26日報道，在第72屆世界衛生大會召開期間，WHO各成員國一致投票通過一項決議，將“強迫性遊戲”或“遊戲成癮”正式定義為一種疾病。這一最新指導方針將於2022年1月1日起正式生效，屆時各成員國須引入相關的治療與預防措施。



根據WHO的定義，“遊戲成癮”是一種因沉迷遊戲而導致自控力下降、將玩遊戲的重要性置於其他活動之上，且在產生負面影響後依然無法中斷的行為模式。上述行為模式至少持續12個月，對患者的個人、家庭、社會交際、教育或職業狀況以及其他重要活動造成顯著損害後方可確診。有媒體總結稱，如果某人連續一年不好好上班、熬夜打遊戲，然後被“炒魷魚”，基本可判定為“有病”。



NHK報道稱，隨著互聯網和智能手機的廣泛普及，“打遊戲成癮”已經成為某種全球性的危害。在25日的大會上，與會代表充分肯定WHO此舉的意義，認為新指導方針將會加深人們對該問題的科學認知，並鼓勵醫學界增加新的研究方向——如探索打遊戲與抑鬱症之間的關係等。



可想而知，WHO這一動向引發了遊戲行業的憂慮與不滿。美國娛樂軟件協會表示，WHO的標準設定有“證據不足”之嫌，應經由第三方的獨立專家進行常規、透明且全面的評審。不少業內專家表示，這一最新標準可能促使各國出台“遊戲封殺令”，令電子遊戲在某種程度上被“妖魔化”。



（來源：環球時報）