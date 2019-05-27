華為6月底發布“鴻蒙”？官方辟謠：假消息

近日，網上流傳出了一張海報並且稱華為鴻蒙系統將於6月底正式發布（圖片來源：手機中國） 中評社北京5月27日電／日前，關於華為自主操作系統鴻蒙的消息可謂從未間斷，尤其是在當前國際大形勢下，鴻蒙系統的戰略性也逐漸顯現。近日，關於華為鴻蒙系統，網上流傳出了一張海報並且稱該系統將於6月底正式發布，屆時大家就可以體驗到鴻蒙系統。



不過消息傳出後不久便被華為相關人士證實為“假消息”，目前為止華為並沒有在6月底發布鴻蒙系統的規劃。而且華為消費者BG軟件部總裁也出面進行了回應，他表示“感謝大家的支持和關注，大家的心情我都理解，請多給我們一些時間，有最新消息我們會在官方渠道第一時間告知大家。”看來如果大家想要見識鴻蒙廬山真面目，還需要再等一段時間了！



此前，國家知識產權商標局網站顯示，華為鴻蒙商標已經通過國家商標局審核，而且申請人名稱都是華為技術有限公司。初審公告日期為2019年2月13日，註冊公告日期為2019年5月14日，專用權期限為2019年5月14日－2029年5月13日，共10年有效期。商標內容則是包含了圖形加速器、文件管理用計算機程序、操作系統程序、計算機軟件服務、軟件即服務（SaaS）、雲計算等。



（來源：手機中國）



