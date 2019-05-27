內塔尼亞胡表示將為完成組閣盡最後努力

中評社北京5月27日電／以色列總理內塔尼亞胡26日在社交媒體推特上發表視頻講話說，他正在盡最後努力組建新一屆聯合政府，以避免舉行“不必要的大選”。



內塔尼亞胡表示，他已經向潛在“合作夥伴”提供了一個解決極端正統派猶太教徒服兵役問題的方案，對方“沒有理由加以拒絕”。



據以媒體報道，內塔尼亞胡組閣遇到的主要“死結”在於極端正統派猶太教徒免服兵役的問題。內塔尼亞胡領導的利庫德集團在議會只有36個席位，他要完成組閣，必須和其它右翼政黨組建執政聯盟。右翼政黨“以色列是我們的家園”要求即將組建的新政府通過極端正統派猶太教徒服兵役法案，否則拒絕加入執政聯盟，這一要求遭到同屬右翼的極端正統派猶太黨派的反對。雙方分歧影響內塔尼亞胡組建執政聯盟。



以總統裡夫林上月17日宣布，正式授權現任總理內塔尼亞胡組建新一屆政府，本月29日是其組閣的“最後期限”。截至目前，內塔尼亞胡尚未與任何潛在的“合作夥伴”簽訂組建執政聯盟的協議。倘若他未能成功組閣，剛剛選舉產生的議會可能被解散而再次舉行大選。



此間輿論普遍預測，內塔尼亞胡在“最後一刻”完成組閣的可能性依舊很大。如果組閣成功，內塔尼亞胡將迎來第五個總理任期，有望成為以色列歷史上任職時間最長的總理。



以色列4月9日舉行議會選舉，利庫德集團和其他右翼政黨共獲得65個席位，其主要競爭對手藍白黨和其他中左翼政黨獲得其餘55個席位。



（新華網）