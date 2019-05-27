韓國瑜：包道格提醒台勿當貿易戰意外製造者

高雄市長韓國瑜接受媒體訪問。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄5月27日電（記者 高易伸）前美國在台協會（AIT）台北辦事處處長、卡內基國際和平基金會研究副總裁包道格（Douglas H. Paal）27日拜訪高雄市長韓國瑜，共進午餐。韓會後指出，包道格長期關注美中台關係，首次拜訪也善意提醒，台灣在美中貿易大戰之際勿當意外製造者（Surprise maker）。



媒體問，韓國瑜曾言兩岸關係的定海神針？那台美關係的定海神針為何？



韓國瑜向中評社表示，兩岸的定海神針是“九二共識、反對“台獨”，他也講給包道格聽。兩岸交往要有一個準則，我是用“芝麻開門”說，兩岸沒這準則，兩岸交往的門打不開，他也是笑一笑。



韓國瑜說，包道格在美台貿易協定特別是農業問題、牛肉、豬肉等有一份關切，也認為台灣這23年來跟美國的貿易好像都沒突破，也提出其看法。將來這一些可以慢慢討論，今天就是第一次見面，大家交換意見，提一個大架構。如何穩定兩岸關係，台灣未來如何很順暢地走下去，這是台灣2020的重大挑戰。



韓國瑜說，包未用“麻煩製造者（Trouble maker）”形容，而是用Surprise maker，因為包非常擔憂美中貿易大戰，台灣未來在經濟發展努力方向上有沒有做好準備？包是台灣長期友人，也擔心台灣在美中貿易大戰中受到損害，台灣下一步，包括新南向政策，包問他這幾年台灣成功或不成功？以及國際組織與生存空間。



韓國瑜說，包道格擔心台灣如何在中美之間找到自己的定位，如何不要做一個“意外製造者”？如何穩定治理台灣2300萬民眾，包道格問他的看法。以當前狀態，我們一定要把所有圍牆拆除，將來四通八達都是道路，美中之間或者東南亞之間，通通都是通暢無阻，不擔憂或自我設限帶領台灣2300萬人走一條危險的道路。而他的看法是，台灣絕對不能當一個“麻煩製造者（Troublemaker）”。

