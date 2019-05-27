盧崑福：台南基層挺韓民眾熱呼呼

中國國民黨台南市議員盧崑福表態挺韓國瑜。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南5月27日電（記者 趙家麟）力挺中國國民黨高雄市長韓國瑜的網路“庶民韓粉後援會”6月1日將在台北凱道舉行大型造勢活動，韓本人也將出席。表態挺韓的國民黨中央委員、台南市議員盧崑福27日接受中評社訪問表示，台南基層挺韓民眾反應熱烈，自費、合資或贊助都有。



6月1日在台北凱達格蘭大道的挺韓造勢大會是當天下午舉行，市議員洪玉鳳表示，這幾天已有不少藍營民代服務處都接到電話，詢問是否有專車北上，有人表明要一起搭高鐵，另有人在找尋北上挺韓的遊覽車。



國民黨2020初選韓郭朱王等競爭，台南市16位國民黨籍議員絕大多數沒有表態支持對象，公開挺韓的盧崑福告訴中評社，據他了解，要參加6月1日台北凱道挺韓造勢活動的人的確不少，泛藍的網路社群也已經開始動員號召，但目前並沒有人出來做統合負責台南的總聯繫工作，如果未來有需要配合韓國瑜競選陣營的運作，他願意跳出來協助台南的相關工作。



盧崑福指出，由於台北造勢活動需考量搭車的時程、餐費、返回台南已經深夜等安全因素，他還不敢貿然包車，而是鼓勵挺韓民眾自行北上。目前所知，除了韓的根據地高雄之外，包括雲林、嘉義、台南三縣市都已經有熱心挺韓者在積極串連要北上共襄盛舉。



據了解，目前在台南網路社群上邀約搭遊覽車北上的方案，台南地區最遲要在當天上午9至10時出發，一天含中、晚餐兩頓飯的便當加保險約台幣800元，除了自費包車外，也有熱心挺韓人士願意支助車資，減輕民眾負擔。



韓、郭的網路競爭愈來愈激烈，網路的風向走勢，郭台銘來勢洶洶，但國民黨台南市議員李文俊表示，在南部基層社會，他觀察挺韓的支持度還是很強，挺郭、挺韓在泛藍陣營內已涇渭分明，網路挺郭的趨勢與南部基層社會挺韓熱呼呼的氣氛，形成了特殊差異現象。