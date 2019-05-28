常樂：應重視大灣區一體化制度路徑挖掘創新

粵港澳大灣區建設與法治發展論壇日前舉行（中評社 張心怡攝） 中評社香港5月28日電（記者 張心怡）暨南大學澳門研究院研究員常樂日前出席粵港澳大灣區建設與法治發展論壇時指出，要高度重視粵港澳大灣區一體化制度路徑的挖掘、塑造與創新，需立足當前大灣區建設中的難點、熱點、焦點問題，回溯、挖掘、汲取歷史經驗，勇於制度創新，大膽闖、大膽試，開出一條新路來。



常樂提到，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中指出，建設粵港澳大灣區，既是新時代推動形成全面開放新格局的新嘗試，也是推動“一國兩制”事業發展的新實踐。由此可見，其最大特點就是“新”，在中國特色社會主義道路的實踐當中，可以說沒有先例可循。大灣區建設目標是建設富有活力和國際競爭力的一流灣區和世界級城市群，打造高質量發展的典範，而其實現的過程中，離不開各個行業領域的制度和體制機制創新、探索和試驗。可以說，大灣區建設的順利、成功與否，最為關鍵的就在於制度的創新。



常樂說，大灣區一體化歷史較久，且制度創新資源豐富，但由於歷史和制度原因，其間的過程與特色並不為大家所熟悉，因此，一些很好的制度創新做法與經驗難為後人所了解與運用，這要引起高度重視。



常樂指出，從宏觀、中觀、微觀方面的制度來看，黨和政府在制度創新上有著高度自覺。宏觀制度包括：中國共產黨早期在廣州、香港設立兩廣區委、南方局、香港工委，領導整個華南地區、兩廣地區、大灣區的工運、農運和武裝鬥爭，以及抗戰前後的文化宣傳、對外聯絡和民主鬥爭；建國後三十餘年“長期打算、充分利用”方針政策：保持港澳獨特性的制度安排、進出口制度、外匯管理、東江供水制度、“三趟快車”物質供應制度；“一國兩制”方針政策由構想變為國策，《基本法》的創新及港澳體制優勢；“堅持‘一國兩制’推進祖國統一”成為新時代堅持和發展中國特色社會主義的一項基本方略，在國家全局中的地位和作用進一步抬升。