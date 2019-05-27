郭台銘嗆韓粉：選舉不是拚造勢　是拚經濟

鴻海董事長郭台銘接受媒體訪問。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北5月27日電（記者 倪鴻祥）爭取中國國民黨2020提名的鴻海董事長郭台銘今日下午赴電視節目錄影前受訪前，針對妙天禪師等宗教社團6月1日在台北凱道為高雄市長韓國瑜造勢，郭台銘嗆說“我專心拚選舉不是為了拚造勢，而是為了拚經濟”。



郭台銘下午赴東森新聞“這！不是新聞”節目錄影，由於台北正好下起滂沱大雨，加上下午一點半進行萬安演習進行人車管制，所有媒體因此移到東森“崇聖大樓”一樓大廳內採訪，不少該棟上班的員工都聚在一樓大樓或二樓圍柵邊拿手機搶拍郭台銘受訪情形，讓場面略顯混亂。



妙天禪師等宗教社團6月1日在台北凱達格蘭大道舉辦“決戰2020、贏回台灣”大型活動為韓國瑜造勢，妙天旗下的“博愛基金會”負責申請當天的路權；另一位爭取提名的前主席朱立倫認為“勞民傷財，不需如此”。



郭台銘表示，“我專心拚選舉不是為了拚造勢，而是為了拚經濟”，他現在到每一個鄉下，握每一雙勞工、攤販、最基層勞工的手，他就曉得他們需要什麼，所以是拚經濟，不是拚造勢。



他指出，不管是“韓粉”或“郭粉”，只要是“中華民國粉”都能出來支持“中華民國”的候選人，他都樂見其成，韓國瑜辦造勢活動很內行，認為那一天若來個30、50萬人他也不意外。



對於韓國瑜說會帶職參選，是否對其他參選人公平？郭台銘說，這是國民黨的遊戲規則，他當然是希望大家都能公平、公正、合理的競選，但國民黨不管規則怎麼定，只要國民黨說“ok”、“yes”，他認為就是可以。