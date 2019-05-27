動用軍系黑韓國瑜挺郭台銘？郝龍斌：不可能

中評社台北5月27日電／外傳國民黨中央提名協調小組成員中有人動用軍系“黑韓挺郭”，遭影射的國民黨副主席郝龍斌今天發出聲明澄清，不可能，他跟韓國瑜都是軍系子弟兵。



高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前新北市長朱立倫、前“立法院長”王金平等人將投入國民黨“總統”初選。



台媒報道，民調居於領先的韓國瑜，言行被放大檢驗，飽受攻擊，但據了解某些“韓黑”其實來自國民黨內。有黃復興黨員私下透露，有人明明是黨內提名5人小組成員，表面上維持公正，私底下卻動員軍系挺郭台銘，基層黃復興黨員對此不滿，認為有失中立。



國民黨中央提名協調小組成員，包括黨副主席曾永權、郝龍斌、副秘書長杜建德、組發會主委李哲華、考紀會主委魏平政。



中央社報道，郝龍斌今天表示，有人認為這篇報道在影射他，針對是否動用軍系選邊站，他要說，不可能，韓國瑜和他都是軍系子弟兵，也清楚黃復興的敵人始終是對外的，絕不會對內，目標始終如一，要和民進黨、“台獨”主張對抗。



郝龍斌也說，他和韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前新北市長朱立倫、前“立法院長”王金平都是好朋友，一直到現在他也和大家都保持很多聯繫，包括韓國瑜。



他說，經歷這3年民進黨執政下台灣的倒退和混亂，他和很多人都只有一個最大的希望，就是黨內團結、找出一位最適合的人，贏回執政權，讓台灣重新再出發。



郝龍斌認為，韓國瑜、郭台銘、朱立倫、王金平都是很優秀的人才，也是珍貴的同志和朋友，所以黨中央不會選邊站，因為“我們本來就是同一邊”。



他表示，近期有很多“局外人”各種陰謀論和放話，好像刻意要操作國民黨與韓國瑜的對立和切割，當過份挑起支持者的情緒後，他預期會同時傷害國民黨和韓國瑜。



郝龍斌強調，2020是台灣關鍵的一場選戰，是讓民進黨繼續執政，還是從民進黨手中贏回政權，讓台灣更好，希望大家都能好好想想。無論如何，現在都不該製造這些陰謀論，讓國民黨繼續內耗內鬥，反讓民進黨和台北市長柯文哲得利。