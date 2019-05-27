郝龍斌聲明否認韓黑　籲勿製造陰謀論

國民黨副主席郝龍斌。（中評社 資料照） 中評社台北5月27日電／國民黨2020黨內初選各方角力，近日更傳出，黨中央提名協調5人小組內有“大咖”動員軍系力挺鴻海集團董事長郭台銘。遭影射的國民黨副主席郝龍斌今天發出聲明澄清表示，不可能，他跟韓國瑜都是軍系子弟兵。無論如何，現在都不該製造這些陰謀論，讓國民黨繼續內耗內鬥，反讓民進黨和台北市長柯文哲得利。



中國國民黨高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前新北市長朱立倫、前“立法院長”王金平等人將投入國民黨2020初選。



國民黨中央提名5人小組成員，包含副主席郝龍斌、秘書長兼副主席曾永權、副祕書長杜建德、組發會主委李哲華及考紀會主委魏平政。



據中國時報報道，民調居於領先的韓國瑜，言行被放大檢驗，飽受攻擊，但據了解某些“韓黑”其實來自國民黨內。有黃復興黨員私下透露，有人明明是黨內提名5人小組成員，表面上維持公正，私底下卻動員軍系挺郭台銘，基層黃復興黨員對此不滿，認為有失中立。



郝龍斌今天發表聲明表示，有人認為這篇報道在影射他，針對是否動用軍系選邊站，他要說，不可能，韓國瑜和他都是軍系子弟兵，也清楚黃復興的敵人始終是對外的，絕不會對內，目標始終如一，要和民進黨、“台獨”主張對抗。



郝龍斌也說，他和韓國瑜、郭台銘、朱立倫、王金平都是好朋友，一直到現在他也和大家都保持很多聯繫，包括韓國瑜。



他說，經歷這3年民進黨執政下台灣的倒退和混亂，他和很多人都只有一個最大的希望，就是黨內團結、找出一位最適合的人，贏回執政權，讓台灣重新再出發。



他表示，近期有很多“局外人”各種陰謀論和放話，好像刻意要操作國民黨與韓國瑜的對立和切割，當過份挑起支持者的情緒後，他預期會同時傷害國民黨和韓國瑜。



郝龍斌強調，2020是台灣關鍵的一場選戰，是讓民進黨繼續執政，還是從民進黨手中贏回政權，讓台灣更好，希望大家都能好好想想。無論如何，現在都不該製造這些陰謀論，讓國民黨繼續內耗內鬥，反讓民進黨和台北市長柯文哲得利。