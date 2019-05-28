智庫發布報告　詳析數字絲綢之路進展

中國人民大學重陽金融研究院研究員劉玉書（中評社 海涵攝） 中評社北京5月28日電（記者 海涵）27日下午，中國人民大學重陽金融研究院發布了名為《數字絲綢之路進展、挑戰與實踐方案》的報告。該報告系統闡述了數字絲綢之路的提出背景、基礎、要素、面臨的挑戰、實踐方案，並就數字絲綢之路的進一步發展提供了相關的建議。



報告表示，2013 年以來中國發起的“一帶一路”倡議發展超出預期，陸上絲路、海上絲路、冰上絲路、空中絲路等新的發展亮點接踵而至，發展盛宴全球共享。截至2019 年4 月，中國已經與126 個國家和29 個國際組織簽署了176 份共建“一帶一路”合作文件。第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇表明，“一帶一路”建設將進一步朝著高質量的方向發展，而數字絲綢之路會是高質量發展的重要亮點。中國將進一步推動數字絲綢之路發展，聚焦重點、深耕細作，共同繪制精細的“工筆畫”，推動全球數字化轉型背景下“一帶一路”沿著高質量發展方向不斷前進。



數字絲綢之路的正式提出



報告提及，數字絲綢之路，是2017 年5 月14 日，國家主席習近平在北京出席“一帶一路”國際合作高峰論壇開幕式，並發表題為《攜手推進“一帶一路”建設》的主旨演講時正式提出的。他指出，我們要堅持創新驅動發展，加強在數字經濟、人工智能、納米技術、量子計算機等前沿領域合作，推動大數據、雲計算、智慧城市建設，連接成21 世紀的“數字絲綢之路”。



2019 年4 月26 日，習近平主席在第二屆“一帶一路”國際高峰論壇開幕式上發表主旨演講中多次強調了信息化、數字化建設的重要性。習近平主席強調，“我們要順應第四次工業革命發展趨勢，共同把握數字化、網絡化、智能化發展機遇，共同探索新技術、新業態、新模式，探尋新的增長動能和發展路徑，建設數字絲綢之路、創新絲綢之路。”這為數字絲綢之路的下一步發展指出了明確的方向。



數字中國發展為數字絲綢之路奠定了基礎

