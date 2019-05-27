紐約華人商會致函市長要求解雇教育局長

紐約教育局長卡蘭納（中）5月1日出席市議會公聽會，表達取消SHSAT的堅定立場。（圖片來源：美國《僑報》） 中評社北京5月27日電／據美國《僑報》報道，近日，紐約中華總商會向市長白思豪等市級及州級民選官員致聯名信，要求解雇市教育（DOE）局長卡蘭納（Richard Carranza）。



卡蘭納在2018年3月5日受白思豪任命擔任紐約市教育局局長，在此之前，他曾擁有在舊金山市的聯合校區擔任學監的經歷，並在拉斯維加斯和休斯頓等地從事教育系統的工作。



聯名信中指出，卡蘭納在聯合校區擔任學監時，並未成功提高學區內非洲裔學生的成績，因此後來轉調至休斯頓。擔任紐約市教育局長一年多以來，他在提高學生標準化考試成績方面毫無建樹，卻將矛頭指向特殊高中考試（SHSAT）。從負責監管舊金山聯合校區的5.6萬名學生到成為服務超過100萬學生的公校系統掌舵人，卡蘭納上任一年多以來的表現，再次證明他的無能。



聯名信稱，紐約市公校系統是全美最大的公校系統之一，卡蘭納實行的學生族裔多元化政策卻收效甚微。近年來，特殊高中錄取學生當中非洲裔、西語裔和其他少數族裔學生的人數持續下降，追根溯源並非是SHSAT造成，而是市教育局的教育政策出現問題。所謂取消SHSAT以提升公校族裔多樣化的做法，傷害了同樣屬於少數族裔的亞裔學生群體，實為舍本逐末。



該聯名信聯署人包括紐約中華總商會董事長於金山、會長李可喬、副董事長鄧遐勛和梁漢本、副會長盧元龍，以及亞太公共事務聯盟（APAPA）紐約分會會長王曉薇。



（來源：中國僑網）