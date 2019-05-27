“中選會主委”同意權明投票　綠搶先佔主席台

民進黨團突襲先進到“立法院”議場，霸佔主席台。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月27日電（記者 黃筱筠）“立法院”28日院會將進行“中選會主委”被提名人李進勇等人事同意權投票，民進黨“立法院”黨團防藍軍杯葛，下午再度突襲先進議場霸佔主席台，讓國民黨慢了一步。國民黨“立法院”黨團總召江啟臣、“立委”吳志揚、曾銘宗、沈智慧等人非常不滿，在議場外高喊“蘇嘉全下台！”、“民主作弊黨！”



執政黨提名前民進黨籍雲林縣長李進勇擔任“中選會主委”，遭到國民黨不滿，認為李曾是民進黨員，有違中選會中立性。28日院會進行人事同意權投票，原本國民黨想要霸佔主席台”，不讓民進黨順利進行投票。沒想到民進黨搶先，提前一天進到議場裡面，讓國民黨沒有機會霸佔。



“立法院”固定每週二、五舉行院會，通常都會在院會早上，才由議事人員把議場的門打開，民進黨“立委”能在前一天先進到議場，想必是先跟議事人員溝通過。



國民黨“立委”不滿民進黨偷偷摸摸進議場，江啟臣痛批，民進黨偷偷摸摸，利用法案協商的名義把他們騙進去三樓協商，讓民進黨“立委”有機會進到議場，被提名的李進勇，委員會審查沒簽名，居然也在委員會審查完畢，現在同意權前一天，民進黨“立委”又霸佔主席台，這就是要作弊。



他們高喊，“退回李進勇！”“民主作弊黨！”“蘇嘉全下台！”但民進黨多位“立委”已經進到議場內坐著，還進行輪班，並且把議場門鎖住，國民黨“立委”也進不去。