首4月中國工業企業利潤總額18129億元

中評社北京5月27日電／國家統計局27日發佈數據，1至4月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額18129.4億元，同比下降3.4%。



新華社報道，統計顯示，1至4月份，在41個工業大類行業中，27個行業利潤總額同比增加，14個行業減少。其中，石油和天然氣開採業利潤總額同比增長19.7%，專用設備製造業增長17.9%，電氣機械和器材製造業增長14.5%，石油、煤炭及其他燃料加工業下降50.2%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降28.1%，汽車製造業下降25.9%，計算機、通信和其他電子設備製造業下降15.3%。



數據還顯示，4月末，規模以上工業企業資產負債率為56.8%，同比降低0.5個百分點。1至4月份，規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為84.38元，同比增加0.22元；每百元營業收入中的費用為8.73元，同比增加0.24元。



4月份當月，規模以上工業企業實現利潤總額5153.9億元，同比下降3.7%，3月份為同比增長13.9%。



國家統計局工業司高級統計師朱虹分析，由於4月1日起實施增值稅稅率下調，導致4月份部分工業產品需求在3月份提前釋放，加之同期基數較高，4月份規模以上工業企業利潤同比下降3.7%，與3月份相比波動較大。但從平均增速看，3、4兩月利潤平均增長5%。